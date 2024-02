"Lidl" veikala pārtikas produkti un marķējums

"Patērētājam nav itin nekādas skaidrības…" Turpinās Danusēviča un "Lidl" vārdu kauja par desām un produktu marķējumu







“Publiskajā vidē pēc manas uzstāšanās TV24 “Lidl” izplatīja paziņojumu, ka es maldinu par desu marķējuma nepilnībām. Taisnība “Lild”, ka marķējumā ir norādīts gaļas sastāvs. Kļūdījos. Apsekojot “Lidl” veikalu, konstatēju, ka marķējums ir visur. Diemžēl, ne vienmēr draudzīgs pircējam, arī man,” tā paziņojumā presei norāda Latvijas Tirdzniecības asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs pēc tam, kad bija paudis savu viedokli TV24 raidījumā “Uz līnijas” par “Lidl” veikalos nopērkamo pārtikas produktu marķējumu, proti, desu sastāvu. Danusēviča pausto raidījumā variet lasīt portālā LA.LV ŠEIT.

Danusēvičs pieminētajā TV24 raidījumā, atbildot uz kādas skatītītājas jautājumu par “Lidl” nocenotajām precēm un to kvalitāti, izteicās tā: “Mēs varam atgriezties pie tām pašām desām, kas man, teiksim, “Lidl” nepatīk, ka desām netiek norādīts gaļas sastāvs, cik ir. Tu redzi cenu, bet tu nevari saprast, par ko tu maksā – vai par 10% gaļas, kas tur ir iekšā, vai par 90%, ko gribētos, lai būtu,” smaidot “Uz līnijas” sacīja Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Danusēvičs.

Pēc šī izskanējušā Danusēviča viedokļa raidījumā reaģēja “Lidl”, izplatot presei savu komentāru, aicinot LTA prezidentu Danusēviču “rūpīgāk pētīt desas un neizplatīt melīgu informāciju par veikalā pieejamiem produktiem”.

“”Lidl” aicina izbeigt nepatiesas informācijas tiražēšanu saistībā ar Latvijas Tirgotāju asociācijas vadītāja Henrika Danusēviča TV24 raidījuma “Uz līnijas” tiešraidē izteiktajiem apvainojumiem, ka “Lidl” veikalos uz desu fasējumiem nav norādīts gaļas daudzums,” tā norādīja “Lidl Latvija” Korporatīvās komunikācijas vadītāja Dana Hasana izplatītajā paziņojumā presei šā gada 6.februārī.

“Lidl” paziņojumā uzsvēra, ka visu produktu iepakojums un uz tā norādītā informācija pilnībā atbilst Latvijas likumdošanas prasībām, un gaļas daudzums ir norādīts uz visu gaļas produktu marķējuma, kā arī īpaši izcelts produktu dizainā – labākai saskatīšanai.

Tā piemēram, tītara cīsiņos “Pirates” gaļas procents ir 93%, vistas gaļas cīsiņos “PIKOK” 97% gaļas – un tas skaidri nolasāms no iepakojuma, vērsa uzmanību uzņēmums. “Esam pārsteigti, ka tieši Latvijas Tirgotāju asociācijas vadītājs, kurš vairākkārt ir bijis mūsu veikalos un iepriekš pozitīvi izteicies, atļaujas publiski izplatīt maldinošu un nepatiesu informāciju,” sacīja Hasana.

Pēc šī “Lidl” komentāra Danusēvičs šonedēļ turpināja atspēkot savu viedokli, ko bija paudis par desām TV24 raidījumā.

“”Lidl” izturas pret klientu ne pārāk korekti. Tikai daļai desu gaļas īpatsvars norādīts skaidri salasāmi uz iepakojuma “sejas” (skat.piemērus pievienotajā foto galerijā), pārējiem tas “paslēpts” sīkā 0,8-1.2 mm rakstā daudz valodīgā etiķetē. Atsevišķiem produktiem nesalasāmā veidā (skat. melnos burtus uz caurspīdīga iepakojuma tumšam produktam). Eiropas Komisija pašreiz gatavo grozījumus Pārtikas direktīvā, lai padarītu marķējumu patērētājam saprotamāku,” tā savukārt preses paziņojumā uzsver Danusēvičs.

“Tāpat doktordesa neatbilst tās standartam (gaļas sastāvs tikai 68%, satur cieti, kuras klātbūtne doktora desā nav pieļaujama. Ja tomēr to lieto, tad jānorāda kvantitatīvi pievienoto daudzumu). “Lild” doktordesas (65% gaļas) nosaukums maldina, jo parastā vārāmā desa (73% gaļas), kuru patērētājs uztver kā sliktākas kvalitātes, ir ar būtiski lielāku gaļas sastāvu un nesatur cieti. Tāpat patērētājam nav itin nekādas skaidrības, cik gaļas ir palicis kūpinātās desiņās pēc to apstrādes. Tas, ka 100g saražoti no 105 g vai 185 g gaļas, nedod nekādu skaidrību par ražošanas zudumiem un gaļas atlikumu produktā,” norāda LTA prezidents.

Attiecībā uz citiem produktiem arī esot atrodamas nepilnības. “Tā redīsi vienā gadījumā norādīti ar pareizu cenu (par svara mērvienību – 250g), otrā gadījumā – ar svara mērvienību, kuras ekvivalentu neatradu nevienā likumā – buntīte. Pircējiem, kas pieraduši pie pārējiem Latvijas veikaliem grūtības rada sāls atrašana. Ja ierasti to meklējam pie cukura, cietes utml, tad “Lidl” tā ir plauktā iepretim gaļas produktu saldējamām vitrīnām. Jau ilgstoši sāls tiek piedāvāta bojātā iepakojumā, kurš viegli plīst pat plauktā esot,” piebilst Danusēvičs.

Noslēgumā Danusēvičs kā LTA prezidents vēl pauž savas rekomendācijas pircēju ērtību uzlabošanai.

“”Lidl” ir ātrākās kases un kasieri Latvijā. Taču aiz kases ir maza platība noskanētajām precēm, un pircēji parasti netiek ātrumā līdz kasieriem, pārceļot preces atpakaļ grozā vai iepakojuma maisā. Tas rada stresu, jo jūties vainīgs, ka citiem jāgaida uz tavu „čammāšanos”. Tāpat neveiksmīgs ir ratiņu novietojums. Tie ir garas nožogojumu rindas dziļumā. Gan ieiet/iziet neērti, gan citiem jāgaida, kad atbrīvosies pieeja nākošajiem ratiņiem. Noslēgumā vēl viens žetons – “Lidl” ir Latvijā visērtākā, ātrākā un tīrākā vieta depozīta taras nodošanai,” tā pozitīvi savu vērtējumu pabeidz Danusēvičs.