TV24 raidījumā “Uz līnijas” skatītāji aktīvi dalījās pārdomās par depozīta sistēmu un tās ietekmi uz patērētājiem. Kāds skatītājs uzdeva ļoti precīzu jautājumu – kur paliek 4 centi, kurus agrāk varēja atgūt, nododot stikla taru? Atbildi uz šo jautājumu sniedza Raimonds Okmanis, veikalu tīkla “Lats” valdes priekšsēdētājs, skaidrojot sistēmas darbību un tās ekonomisko loģiku.

Skatītājs raidījumā norādīja uz atšķirībām starp iepriekšējo un pašreizējo depozīta sistēmu:

“Agrāk, ja es nopirku alus pudeli, es to varēju nodot un dabūt atpakaļ 4 centus. Tagad, ja es pērku pudeli par 1 eiro, man jāsamaksā vēl 10 centi klāt kā depozīts. Kad es nododu pudeli, es atgūstu 10 centus, bet kur paliek tie 4 centi, ko agrāk varēja dabūt?”

Skatītājs arī piebilda, ka šobrīd lielāko ieguvumu gūst tie, kas savāc un nodod svešas pudeles, kamēr parastais pircējs nekādu ieguvumu nejūt.

Atbildot uz šo jautājumu, Raimonds Okmanis atzina, ka skatītāja novērojums ir pamatots. Viņš skaidroja, ka iepriekš veikali maksāja patērētājiem par taru, jo šo stikla iepakojumu pēc tam varēja pārdot alus ražotājiem. Šī iemesla dēļ taras cena bija elastīga:

“Agrāk jūs varējāt nodot taru un saņemt 4 centus atpakaļ. Daži veikali pat maksāja 6 centus, jo viņi pēc tam pārdeva pudeles alus ražotājiem dārgāk un uz to pelnīja. Tagad šī iespēja ir likvidēta, jo depozīta sistēma darbojas citādi.”

Jaunajā sistēmā patērētājs iemaksā 10 centus kā depozītu un saņem tos atpakaļ tikai tad, ja pats nodod taru, tādējādi teorētiski nezaudējot naudu. Taču atšķirībā no iepriekšējās sistēmas, kur veikali varēja pelnīt uz taras tālākpārdošanu, šobrīd šis mehānisms vairs nepastāv. Līdz ar to no patērētāja skatu punkta agrākā nelielā “atlīdzība” par taras nodošanu ir pazudusi.

No patērētāju skatu punkta jaunā depozīta sistēma nešķiet tik izdevīga kā iepriekšējā. Agrāk pircēji par taru varēja saņemt kaut nelielu atlīdzību, bet tagad viņi tikai atgūst savu sākotnējo iemaksu. Taču vides aizsardzības kontekstā sistēma darbojas efektīvāk, jo motivē cilvēkus nodot visu taru atpakaļ pārstrādei.