Foto: Zane Bitere/LETA

Pavasarī vairākām produktu grupām cenas varētu samazināties







Pavasarī vairākām produktu grupām cenas varētu samazināties, aģentūrai LETA sacīja Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) Lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja Ingūna Gulbe.

Gulbe uzsvēra, ka cenu sadārdzinājums galvenokārt ir atkarīgs no uzņēmuma, tā ražošanas metodēm, iekārtām un uzņēmuma kopējās efektivitātes.

Vienlaikus viņa skaidroja, ka vēl kādu brīdi cenas kāps, bet uz pavasara pusi pastāv iespēja, ka kāpums apstāsies, un vairākām produktu grupām veikalos cenas pat samazināsies.

Iedzīvotāju pirktspēja dārgās apkures dēļ pēc ziemas noteikti kritīsies, un daļai cilvēku varētu nebūt naudas. Līdz ar to varētu būt spiediens no pircēju puses tirgotājiem cenas samazināt un, lai produkciju pārdotu, lielāka daļa no tās būs jāpārdod zem pašizmaksas, paredzēja Gulbe.

Viņa minēja, ka jau pašlaik veikalos tiek tirgoti stratēģiski svarīgi produkti, kam pašizmaksa ir lielāka, nekā veikalā par viņiem samaksā pircējs.

Noteiktiem stratēģiskiem produktiem jābūt lētiem, lai ieaicinātu veikalā pircēju. Uzņēmumi, ražotāji un tirgotāji skatās, lai kopējais cipars ir ar plusiem. Ir produkti, kurus izdevīgāk tirgot ar zaudējumiem, bet citus pārdot dārgāk, stāstīja Gulbe.

Tāpat viņa norādīja, ka pirmās nepieciešamības preces ir izturīgākas pret cenu kāpumu un pieprasījums pēc tām saglabājas stabils.

Savukārt, tā kā samazinās iedzīvotāju pirktspēja un kopumā cilvēki pērk mazāk, visiem produktiem Latvijā ir samazinājies pārdošanas apjoms un sortimenta apmērs, un veikalos nav tik daudz produktu kā līdz šim.

Liela produktu sortimenta turēšana ražotājam un tirgotājam rada izdevumus. Ne par velti zemo cenu veikalos ir pa vienam produktam no sortimenta, atzīmēja Gulbe.

Tāpat daļu produktu ražotāji pārstāj ražot, jo mainās cilvēku uztvere un domāšana.

Gulbe prognozēja, ka, uzlabojoties iedzīvotāju finansiālajai situācijai, turpmāk veikalu plauktos varētu vairāk parādīties vegānu, veģetārie, un cita veida veselīgāki vai videi draudzīgāki produkti.

