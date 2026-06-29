Foto: @edamskaisti Instagram

Pavlova, kas izskatās kā no konditorejas, bet top mājās “air fryer” 0

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LA.LV
18:15, 29. jūnijs 2026
Receptes

Vai zināji, ka gaisīgo “Pavlovu” var pagatavot arī gaisa cepamkatlā jeb “air fryer”? Deserts, kura pagatavošanai parasti nepieciešama cepeškrāsns, šoreiz top vienkāršāk un ātrāk. Rezultāts – viegla, kraukšķīga kūciņa ar krēmīgu biezpiena pildījumu, kas lieliski sader ar svaigām ogām. Ar recepti dalās Māra Ziemele (@edamskaisti).

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Deserta pagatavošanai būs nepieciešamas šādas sastāvdaļas:

Bezē:
* 5 olu baltumi
* 175 g cukura
* 1 ēdamkarote kukurūzas cietes
* 1 ēdamkarote ābolu etiķa
* Šķipsniņa sāls

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Krēmam:
* 180 g biezpiena (0,5%)
* 200 ml saldā krējuma vai putojamā krēma
* 3–4 ēdamkarotes saldinātāja vai cukura
* Vaniļa pēc garšas
* Svaigas ogas

Pagatavošana:

1. Olu baltumiem pievieno šķipsniņu sāls un sāk putot zemā ātrumā. Kad masa sāk veidoties, pakāpeniski ieputo cukuru un turpina kult apmēram 10 minūtes, līdz tas pilnībā izkusis un masa ir stingra un spīdīga. Tad iemaisa cieti un etiķi, viegli iecilājot ar silikona lāpstiņu.

2. Uz cepamā papīra veido vienu lielāku vai vairākas mazākas “Pavlovas” ar padziļinājumu vidū.

3. “Air fryer” uzkarsē līdz 180 grādiem, pēc tam samazina līdz 110 grādiem un cep apmēram 65–75 minūtes (atkarībā no izmēra un iekārtas). Bezē jābūt gaišam un stingram.

4. Pēc cepšanas “Pavlovu” atstāj atdzist turpat iekārtā, lai tā nezaudē struktūru un neuzsūc mitrumu.

5. Kad pilnībā atdzisusi, saputo krēmu, uzklāj uz bezē un rotā ar svaigām ogām.

Lai gardi!

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