Upeņu Pavlova – pārvērt ikdienu svētkos Ieteikt







Autors: “Praktiski.lv”

Sastāvdaļas

5 olas baltumi

300 g cukura

30 g upeņu pulvera

5 g ābolu etiķa

5 g kartupeļu cietes

240 g upeņu

300 g Maskarpones siera

700 g saldā krējuma

100 g pūdercukura

1 vaniļas pāksts

Pagatavošana

Rūpīgi atdala olu dzeltenumus no baltumiem. Puto olu baltumus un pakāpeniski pievieno cukuru. Atsevišķā traukā upeņu pulveri aplej ar ābolu etiķi. Kad olbaltuma masa uzputota, pievieno tai kartupeļu cieti. 1/4 daļu no masas samaisa ar upeņu pulvera un ābolu etiķa masu. Abas olbaltuma masas samaisa nevienmērīgi, saglabājot marmora izskata efektu. Ar karoti liek uz pannas un kaltē 110 °C temperatūrā apmēram pusotru stundu. Pa to laiku izvāra upenes, nesaldina un atdzesē. Krēmu gatavo, noturīgā masā saputojot Maskarpones sieru, saldo krējumu, pūdercukuru un sīkos graudiņus no vaniļas pāksts. Kad bezē pamatne ir gatava, tad ar karoti uz tās kārto krēmu un virspusē liek iepriekš sagatavotās, atdzesētās upenes.

Recepti piedāvā http://www.gardumuti.lv.