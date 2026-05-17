Nebūs jācep! Jogurta, kivi un banānu kūkas recepte
Ja gribas mājiniekus vai viesus pārsteigt ar pašgatavotu kūku, bet slinkums cept biskvītu vai nav cepeškrāsns, risinājums ir kūka, kas top bez cepšanas. To var uzmeistarot salīdzinoši ātri, tā ir gaisīga un aromātiska.
Pamatnei:
200 g smilšu cepumu
70 g izkausēta sviesta
Pildījumam:
4 kivi
2 banāni
500 ml jogurta
70 g cukura
1 ēdamkarote citrona sulas
4 tējkarotes želatīna
pusglāze vārīta ūdens
Rotāšanai:
2 kivi
40 g mandeļu skaidiņu
Pagatavošana
Cepumus sasmal-cina drupačās, pievieno sviestu un visu samaisa viendabīgā masā.Tortes formā ar noņemamām malām ieklāj cepampapīru, ieliek cepumu masu un izlīdzina. Ievieto ledus-skapī uz pusstundu, lai sastingst.
Karstumizturīgā traukā ielej aukstu ūdeni, ieber želatīnu un uzbriedina aptuveni 25 minūtes.
Kivi nomizo un sagriež gabaliņos. Pievieno citrona sulu un cukuru un katliņā silda uz vidējas uguns 2–3 minūtes, lai kivi izdala sulu. Atdzesē. Iegūtajai masai pievieno želatīnu un jogurtu, visu rūpīgi samaisa.
Uz cepumu pamatnes kārto ripiņās sagrieztus banānus, pēc tam virsū uzlej jogurta masu un ievieto ledusskapī uz nakti vai vismaz 6 stundām, lai sastingst.
Gatavo tortīti uzmanīgi izņem no formas un uzmanīgi atbrīvo no cepampapīra. Rotā ar kivi šķēlītēm un viegli apgrauzdētām mandeļu skaidiņām.