“Tipiska mana dzīve.” Lelde Ceriņa teātrī nokrīt pa kāpnēm 0
Otrdien, 3. februārī, Jaunajā Rīgas teātrī pirmizrādi piedzīvoja jauns iestudējums. To baudīt bija devusies arī TV personība Lelde Ceriņa, taču neveiksmīgu apstākļu sakritības dēļ vairāk nekā trīs stundu garo izrādi viņa nav varējusi noskatīties līdz galam.
Ceriņa, tāpat kā citi sabiedrībā zināmi cilvēki, otrdienas vakarā devās baudīt mākslu, apmeklējot Ādolfa Šapiro pirmizrādi jauniestudējumam “Dons Kihots”. Kā vietnē “Instagram” saviem sekotājiem vēsta Ceriņa, Jaunā Rīgas teātra telpās viņa nokritusi pa kāpnēm. Kritiena dēļ vienam no zābakiem nolūzis papēdis, kā rezultātā personība izrādes otru cēlienu neapmeklēja un, uz viena papēža, devās mājās.
Viņas “Instagram” stāstā lasāms: “Pirmizrāde un mans papēdis. Papēdis uzvarēja. Jeb – tipiska mana dzīve. Priekškars.”