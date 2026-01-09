Valsts dotācijas tiek samazinātas: vai arī Jaunā Rīgas teātra aktierus piemeklēs tāds pats liktenis kā Dailes teātrī? 0
Jaunais Rīgas teātris (JRT) 2026. gadā neplāno veikt strukturālas izmaiņas, kā arī neplāno samazināt darbinieku skaitu vai algas, aģentūrai LETA norādīja JRT pārstāve Inga Liepiņa.
Viņa atzīmēja, ka jaunais finansēšanas līgums JRT 2026. gadam vēl nav noslēgts, tomēr pēc patlaban pieejamās informācijas valsts dotācijas samazinājums varētu būt ap 200 000 eiro, kas veidotu aptuveni 3% no JRT kopējā budžeta. Valsts dotācija teātrim kopumā veido tikai aptuveni trešdaļu no tā budžeta.
JRT pārstāve uzsvēra, ka ietaupījumu teātris plāno rast ikdienas operatīvajās izmaksās, iespējams, samazinot jauniestudējumu sagatavošanas budžetus vai pārceļot kāda jauniestudējuma iestudēšanu uz nākamo sezonu.
Teātris plāno saglabāt visas biļešu atlaides skolēniem, studentiem, pensionāriem un personām ar invaliditāti, un skatītāji būtiskas izmaiņas neizjutīs, akcentēja Liepiņa.
Jau rakstīts, ka, ņemot vērā valsts dotācijas samazinājumu, Dailes teātris īsteno strukturālas pārmaiņas, kas paredz štata samazināšanu vairākās struktūrvienībās, tostarp mākslinieciskajā daļā. Teātrī norāda, ka 2024. gada septembrī saņemtas Kultūras ministrijas norādes par valsts dotācijas samazinājumu 276 205 eiro apmērā, aicinot rast risinājumus izmaksu samazināšanai un ieņēmumu palielināšanai.
Saņemot informāciju par dotācijas samazinājumu, teātris izstrādāja pasākumu plānu, tostarp samazinot jauniestudējumu skaitu un izvērtējot darbinieku noslodzi un efektivitāti. Dailes teātra valde 2025. gada 29. oktobrī pieņēma lēmumu par strukturālajām izmaiņām, paredzot mākslinieciskās daļas štata darbinieku skaita samazinājumu, kā arī vairāku tehnisko un saimniecisko amatu likvidēšanu.