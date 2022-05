“Pēc karavīru ievainojumiem var redzēt, kuri ieroči ir visefektīvākie,” Rajevs stāsta par efektīvākajiem ieročiem Ieteikt







Vai ir kādi ziņojumi no Ukrainas mediķiem par ievainotajiem, par ievainojumiem šajā karā? To TV24 ēterā jautāja militārajam analītiķim Igoram Rajevam. Jā, viņam ir ko teikt!

“Ir viens interesants ziņojums, kura autors ir Edvards Antonovskis. Viņš ir priekšnieka vietnieks hospitālī, kas darbojas Kramatorskā. Viņš pievērsa uzmanību tam, kāda veida ievainojumi ir karavīriem,” stāsta I.Rajevs.

Līdz ar to varot redzēt, kādi ieroči ir visefektīvākie un kuriem ir vislielākā ietekme kaujas darbībā.

“Uz doto brīdi 80% ievainoto karavīru ir ar šķembu ievainojumiem, kas nozīmē, ka tā ir artilērijas iedarbība. Un artilērijas un raķešu apšaudēm ir milzīga nozīme šajā karā,” stāsta analītiķis.

Viņš min arī piemēru no Pirmā pasaules kara, kur artilērija visu līdzināja nost ilgākus gadus. Tur ievainotie no artilērijas iedarbības bija 58-62%, kas nozīmē, ka, neskatoties uz to, ka viss mums attīstās, mums ir droni un jaunas sistēmas, raķetes pašas atrod savu mērķi, bet artilērija kā bija galvenais karavīru nogalinātājs, tā arī paliek.