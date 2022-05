“Ir sliktas ziņas – karavīri tika aizvesti ar mašīnām, kas pārvadā noziedzniekus” – Rajevs par aktuālo Mariupolē Ieteikt







Diemžēl šodien ir vairākas ne īpaši labas ziņas no Ukrainas. Par tām plašāk TV24 “Speciālizlaidumā” pastāstīja militārais analītiķis Igors Rajevs. Pilnu dienas notikumu apskatu skatieties pievienotajā video.

Turpinās saspīlējums Mariupolē. Pagaidām visi cilvēki no turienes nav iznākuši. Ja var ticēt Krievijas informācijai, no “Azovstaļ” ir iznākuši 959 karavīri, no tiem 80 ievainotie. Krievi nemitīgi uzsver, ka ukraiņi esot padevušies gūstā.

I. Rajevs uzskata, ka tur ir viena interesanta lieta – visticamāk, tur ir kāda vienošanās, un tā nav bezierunu padošanās. Ir bijuši kādi noteikumu, uz kuru pamata ukraiņi bija gatavi nolikt ieročus un padoties. Iespējams, daļa no viņiem tiks apmainīta pret krievu karavīriem, kurus sagūstījuši ukraiņi.

Bet ir arī sliktas ziņas. Ukrainas karavīri, kas tika no Mariupoles aizvesti uz Krievijas teritoriju, viņiem pakaļ ieradās krievu nacionālā gvarde un policija, tika atsūtītas speciālas mašīnas, ar ko pārvadā noziedzniekus. Karavīrus tajās aizveda uz lāgeri, kur viņus sākotnēji izvietos, ar viņiem darbosies Krievijas drošības dienesti un pretizlūkošanas speciālisti.

Vairākas notikumu attīstības šodien bija redzamas arī Doņeckas frontē. Situācija diemžēl pāris vietās ir pasliktinājusies. Galvenās kaujas notiek pie Novomihailovkas, Marjinkas. Novogahmotovas rajonā krievi uzbrūk divos virzienos – gan uz ziemeļiem, gan austrumiem.

Jaunumi ir arī pie Severdoņeckas. Galvenās pilsētas tur joprojām ir ukraiņu karaspēka rokās. Pagaidām joprojām nav līdz galam zināms, kas noticis ar Krievijas vienību, kas tika sakauta pie Belohirivkas, taču turpināja cīnīties. Ir tikai laika jautājums, kad Ukraina pārņems kontroli pār šo rajonu, jo tur esošais krievu karaspēks nekādu palīdzību no ārpuses nesaņem.

Diemžēl sliktā ziņa ir arī tā, ka ir vairākas vietas, kur krievu karaspēkam izdodas virzīties uz priekšu. Popasnajā viņi uzbrūk uz visām pusēm, ir guvuši panākumus, virzoties uz dienvidiem. Pienāk ziņas, ka vairākās vietās tur situācija ir sarežģīta. Ja krieviem izdosies ieņemt Barišivku, viņiem veidosies koridors, pa kuru iziet uz Visočavsku.