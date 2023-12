Foto: IMAGO/Scanpix/LETA

Pēc plašā uzbrukuma Ukrainas pilsētām ukraiņi devuši atbildes triecienu Krievijas militārajiem objektiem. Okupanti nebija tam gatavi Ieteikt







Ukraina sestdien veikusi triecienus militārajiem objektiem Krievijas Belgorodas apgabalā, taču Krievijas pretgaisa aizsardzības spēku darbības rezultātā Belgorodas pilsētas centrā nogāzušās atlūzas, nogalinot un ievainojot cilvēkus, ziņo avots Ukrainas drošības dienestos.

Russian air defenses tried to strike Ukrainian drones hitting military targets in the Russian city of Belgorod. But since a lot of Russian equipment is made up of rusty garbage, the Russian missile malfunctioned and hit their own city instead. pic.twitter.com/tAURF24GzB — Visegrád 24 (@visegrad24) December 30, 2023

Several powerful explosions in Belgorod, Russia around an hour ago. People fleeing in panic pic.twitter.com/HBe8fOk064 — Visegrád 24 (@visegrad24) December 30, 2023

Belgorod was shelled by the #Russian Federation's air defense forces. According to preliminary data, they intended to launch S300 missiles at the territory of the Kharkiv region, but expired missiles began to fall on residential areas. pic.twitter.com/u81PNlZ0dM — Roman Dutchak 🇺🇦 (@dutchakdev2) December 30, 2023

Some streets in Belgorod are getting clubbed. The war Russia started is very much back were it came from. Source: https://t.co/2kjCXrUw4r#Russia #Belgorod #Ukraine pic.twitter.com/FmU0C5kdIv — (((Tendar))) (@Tendar) December 30, 2023

Krievijas Ārkārtas situāciju ministrija ziņo, ka Belgorodā nogalināti vismaz 14 cilvēki un 108 ievainoti.

Kā pavēstīja avots Ukrainas drošības dienestos, Ukrainas armija apšaudījusi Krievijas militāros objektus Belgorodas apgabalā, bet pilsētas centrā Krievijas pretgaisa aizsardzības neprofesionālas rīcības dēļ nogāzušās atlūzas.

Pēc sprādzieniem pilsētā izcēlās desmit ugunsgrēki, pilsētā tika izsludināta gaisa trauksme un cilvēki tika aicināti doties uz patvēruma vietām.

“Bojājumi civilajai infrastruktūrai Belgorodā ir Krievijas pretgaisa aizsardzības neprofesionālu darbību, kā arī apzinātu un plānotu provokāciju rezultāts,” sacīja avots Ukrainas drošības dienestos.

Belgorodas apgabals robežojas ar Ukrainu, un Belgorodas pilsēta atrodas 80 kilometrus no Ukrainas pilsētas Harkivas.

Krievija naktī uz piektdienu veica sen nepieredzēta vēriena uzbrukumu Ukrainas pilsētām ar raķetēm un droniem, nogalinot 39 cilvēkus un ievainojot ap 160.