Naktī uz otrdienu ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā cietis kāds rūpniecības uzņēmums Engelsā, Krievijas Saratovas apgabalā, ziņo krievu “Telegram” kanāli un amatpersonas.

Bezpilota lidaparātu uzlidojumā cietusi arī rūpnīca Kazaņā. Krievijas varasiestādes neprecizē, kas ir cietušais uzņēmums Engelsā, taču tiek ziņots, ka izcēlies liels ugunsgrēks.

Kā ziņots, naktī uz 8.janvāri ukraiņu lidroboti izraisīja ugunsgrēku Engelsas naftas bāzē, kur tiek glabāta aviācijas degviela, ko izmanto krievu stratēģiskie bumbvedēji, kas izvietoti netālu no pilsētas esošajā kara lidlaukā. Šī trieciena rezultātā pilnībā iznīcināti trīs rezervuāri, bet vēl trīs rezervuāri tikuši bojāti.

Sākotnēji Krievijas varasiestādes arī Engelsas naftas bāzi dēvēja par kādu pilsētā esošu “rūpniecības uzņēmumu”. Tikmēr vietējie iedzīvotāji ziņo, ka Kazaņā izcēlies liels ugunsgrēks uzņēmuma “Kazanj Orgsintez” rajonā. Šis uzņēmums ir vienīgais, kas Krievijā ražo polikarbonātus un uz augstas izturības plastmasas.

Vietējie mediji vēsta, ka lidroboti trāpījuši sašķidrinātās gāzes noliktavai. “Telegram” kanāls “Mash” ziņo, ka deg trīs cisternas.

