Pēc uzbrukuma Ziemassvētku tirdziņā Magdeburgā aizturēts Saūda Arābijas pilsonis – ārsts, kurš Vācijā dzīvoja vairākus gadus

Brīdinām, ka video var būt jums nepatīkami skati! Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju 21.decembrī, pulksten 15:19.

Pēc Vācijas pilsētā Magdeburgā piektdien notikušā uzbrukuma, kurā automašīna ietriecās cilvēkos Ziemassvētku tirdziņā, nogalinot vismaz piecus un ievainojot vairāk nekā 200 cilvēkus [jaunākie dati 21.decembrī pulksten 15:19; – red.piez.], ir aizturēts Saūda Arābijas pilsonis, paziņoja Saksijas-Anhaltes federālās zemes premjerministrs Reiners Hazelofs.

“Mēs esam aizturējuši vainīgo, tas ir vīrietis no Saūda Arābijas,” Hazelofs paziņoja reportieriem notikuma vietā. Viņš sacīja, ka aizdomās turētais ir “ārsts, kurš dzīvojis Vācijā kopš 2006.gada”. Varas iestādes “vāc visus tālākos datus un arī veic izmeklēšanu,” sacīja Hazelofs. “Kā mums pašlaik zināms, viņš bija vienīgais uzbrucējs, tāpēc mēs nedomājam, ka pastāv jebkādi tālāki draudi šai pilsētai,” sacīja Saksijas-Anhaltes premjers.

Bojāgājušo skaits piektdien, 20.decembrī, notikušajā uzbrukumā Ziemassvētku tirdziņam Vācijas pilsētā Magdeburgā pieaudzis līdz pieciem, ziņo avoti drošības dienestos, vēstīja LETA. Vācijas mediji ziņo, ka ievainoti vairāk nekā 200 cilvēki. 41 cilvēks joprojām ir ļoti smagā stāvoklī, vēl 90 cilvēki atrodas slimnīcās ar vidēji smagiem ievainojumiem, bet 80 cilvēki guvuši vieglus ievainojumus.

Vācijas kanclers Olafs Šolcs sestdien, 21.decembrī, apmeklēja uzbrukuma vietu Ziemassvētku tirdziņā Magdeburgā. Šolcam pievienojās daudzi valsts un reģionālie politiķi, visi tērpušies melnās drēbēs, un viņi nolika ziedus pie pilsētas galvenās baznīcas.

Policija piektdienas vakarā uzbrukuma vietā Magdeburgā aizturēja uzbrucēju – 50 gadus vecu ārstu no Saūda Arābijas, kurš ietrieca automašīnu ļaužu pūlī. Aizdomās turamais Saūda Arābijas pilsonis tiek uzskatīts par islamofobiski noskaņotu, sestdien paziņoja iekšlietu ministre Nensija Fēzere. Viņa sacīja, ka, lai gan nevēlas spekulēt par motīvu, vienīgais, ko viņa var apstiprināt, ir tas, ka viņš paudis islamofobisku nostāju.

Uzbrucējs dzīvoja Bernburgā, 50 kilometrus no Magdeburgas. Viņam bija ilgtermiņa uzturēšanās atļauja Vācijā.

Nedēļas žurnāls “Der Spiegel” raksta, ka 50 gadus vecais aizdomās turamais ir psihiatrs un psihoterapeits. Laikraksts “Frankfurter Rundschau” par viņu jau 2019.gada martā rakstīja: “Talebs al Abdulmohsens kopš 2006.gada dzīvo Vācijā. Viņš ieradās Vācijā kā viesārsts, lai iegūtu psihoterapeita kvalifikāciju, un pēc tam lūdza šeit patvērumu, jo bija saņēmis nāves draudus par atkāpšanos no islāma. Vīrietim ir politiskā bēgļa statuss.”

Kā raksta “Der Spiegel”, Talebs al Abdulmohsens gadu gaitā ir bijis ļoti aktīvs sociālajos tīklos. Cita starpā viņš ir sniedzis padomus Saūda Arābijas sievietēm par to, kā bēgt no Saūda Arābijas. Viņam bija arī sava tīmekļa vietne, kas bija veltīta politiskā patvēruma sniegšanai Vācijā. “Der Spiegel” raksta, ka vairāki al Abdulmohsena ieraksti sociālajos tīklos liecina par viņa simpātijām labēji populistiskajai partijai “Alternatīva Vācijai” (AfD).

Aizdomās turētais ierakstos sociālajos tīklos paudis kritiskus uzskatus par islāmu un pat brīdinājis par briesmām saistībā ar Vācijas islamizāciju. Saūda Arābijas avots aģentūrai “Reuters” pastāstīja, ka karaliste bija brīdinājusi Vācijas iestādes par šo vīrieti, jo viņš sociālajos tīklos esot publicējis ekstrēmistiskus ierakstus.

Uzbrucēja vadītais melnais BMW piektdienas vakarā lielā ātrumā izbrauca cauri cauri tradicionālajam svētku tirgum Magdeburgas centrā.

Kā vēsta vietējais laikraksts “Volksstimme”, ziņojumi no notikuma vietas liecina, ka uzbrucējs nepārprotami centies notriekt pēc iespējas vairāk cilvēku. Policija paziņoja, ka transportlīdzeklis brauca vismaz 400 metrus cauri Ziemassvētku tirdziņam, atstājot aiz sevis postījumu, gruvešu un sadauzītu stiklu pēdas pilsētas centrālajā rātslaukumā.

Saūda Arābijas valdība platformā “X” publicētā paziņojumā pauda “solidaritāti ar Vācijas tautu un upuru ģimenēm” un “apliecināja savu noraidošo attieksmi pret vardarbību”.

Jau vēstīts, ka piektdien, 20.decembrī, melns BMW lielā ātrumā izbrauca cauri pūlim neilgi pēc plkst.19 (plkst.20 pēc Latvijas laika), kad tirgus bija apmeklētāju pilns. Video sociālajos tīklos bija redzams, kā vieglā automašīna izbrauc cauri cilvēku pilnai tirdzniecības vietu rindai.

Vietējais glābšanas dienests uzreiz pēc uzbrukuma vakar ziņoja, ka ievainoti 60 līdz 80 cilvēki, vairāki cilvēki ir smagi ievainoti. Vācijas mediji vēsta, ka ir vismaz viens bojāgājušais, taču tas nav apstiprināts.

Amatpersonas paziņojušas, ka notikušais, visticamāk, ir uzbrukums. “Mēs pieņemam, ka tas bija uzbrukums,” aģentūrai AFP sacīja Saksijas-Anhaltes federālās zemes Iekšlietu ministrijas pārstāve. Policija aizturēja automašīnas vadītāju, ziņoja avoti vietējā pašvaldībā.

Vācijas iekšlietu ministre Nensija Fēzere nesen aicināja cilvēkus Ziemassvētku tirdziņos būt modriem, lai gan viņa teica, ka iestādes nav saņēmušas konkrētus draudus. Iekšzemes drošības dienests bija brīdinājis, ka uzskata Ziemassvētku tirdziņus par “ideoloģiski piemērotu mērķi islāmistu motivētiem cilvēkiem”.

2016.gada 19.decembrī Berlīnē islāma ekstrēmists ar kravas automašīnu ietriecās Ziemassvētku tirdziņa apmeklētāju pūlī, nogalinot 13 cilvēkus un vairākus desmitus ievainojot. Dažas dienas vēlāk uzbrucējs tika nogalināts apšaudē Itālijā.

