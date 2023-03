Ilustratīvs foto Foto: Facebook/NMPD

Pērn "ātrā palīdzība" pie maziem bērniem saukta trīsreiz biežāk; vecākiem jābūt atbildīgākiem







Salīdzinot ar 2021.gadu, pagājušajā gadā par trešdaļu pieaudzis Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) izsaukumu skaits pie bērniem līdz septiņu gadu vecumam, trešdien grāmatas “Kā nosargāt savu bērnu” atklāšanā sacīja NMPD speciālists, drošības grāmatas konsultants Miķelis Puķītis. Kopumā pagājušajā gadā tie bija 25 700 izsaukumi, savukārt 2021.gadā – 18 700. Pēc viņa paustā, tie ir vidēji 70 izsaukumi dienā.

Speciālists arī minēja, ka biežākie izsaukumu iemesli ir lūzumi, apdegumi un ceļu satiksmes negadījumi. Tādēļ, viņa vērtējumā, būtiski mudināt mācīties, atkārtot pirmo palīdzību. Savukārt ārkārtas situācijās uzreiz jāzvana uz 113, kur ārsti konsultanti līdz brigādes ierašanās brīdim telefoniski sniegs konsultāciju.

Arī vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa norādīja, ka

Latvija Eiropas Savienības valstu vidū gadiem ilgi ir pirmajās vietās pēc bērnu traumu skaita, tostarp pēc mirstības un invaliditātes iegūšanas no ārējiem cēloņiem.

Viņa skaidroja, ka ārējie cēloņi ir tie, ko lielā mērā ir mūsu, vecāku un sabiedrības, spēkos novērst. Piemēram, pēc Latvijas Oficiālās statistikas portāla datiem, no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm Latvijā 2020.gadā bija augstākais ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo bērnu skaits.

Bērnu izglītošanas nozīmīgumu uzsvēra arī tehnoloģiju uzņēmuma “Tet” ilgtspējas attīstības direktore Adriāna Kauliņa, norādot, ka šobrīd bērniem jau agrīni jāmāca ne vien tas, bet arī par digitālo drošību. Viņa uzsvēra, ka apgūt drošības jautājumus vienlaikus ar ierīču lietošanas uzsākšanu ir daudz vieglāk un efektīvāk, nekā vēlāk labot jau iestrādājušos paradumus.

Līdz ar to, lai jaunos vecākus nodrošinātu ar savlaicīgu un vispusīgu informāciju par riskiem, kas apdraud bērna drošību, vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” izdevusi praktisku padomu grāmatu “Kā nosargāt savu bērnu”. Grāmata ir par bērniem vecumā līdz sešiem gadiem, un vecākiem tā ir pieejama bez maksas gan drukātā, gan digitālā formātā.

Pirmo reizi grāmatu par bērnu drošību vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” izdeva pirms 12 gadiem, vairākus gadus to nodrošinot bez maksas jaunajiem vecākiem visā Latvijā. Tagad grāmata ir pārrakstīta un būtiski papildināta

– to veido visaptveroša informācija par drošību mājās, pagalmā, uz ielas, digitālajā vidē, drošību attiecībās, kā arī par pirmās palīdzības sniegšanu, ja nelaime jau notikusi, un to, kā bērnu var pasargāt no infekciju slimībām un citiem tematiem.

Grāmatas izdošanu atbalstījusi valsts akciju sabiedrība “Latvijas Loto” un tehnoloģiju uzņēmums “Tet”, grāmatu konsultējuši speciālisti no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, NMPD, Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Rīgas Stradiņa universitātes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un biedrības “Dardedze”.

Grāmatu vecāki bez maksas var saņemt Rīgas Dzemdību namā un vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” birojā Rīgā, Brīvības ielā 40, kā arī lasīt bibliotēkās visā Latvijā, savukārt digitālā formātā – ģimenes portālā “Mammamuntetiem.lv” sadaļā “Žurnāli”.