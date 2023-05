Policija tikusi pie četriem tamlīdzīgiem paaugstinātas jaudas un caurgājības “BMW” automobiļiem. BMW publicitātes foto

Pētījumā atklāti BMW modeļi, kuri vislabāk saglabā vērtību Ieteikt







Gadiem ilgi BMW ir bijusi viena no pasaules iekārojamākajām auto markām, kas noteikti tik drīz arī nemainīsies. Pat valstīs, kurās tiek dota priekšroka budžeta klases automašīnām, BMW dominē lietotu auto tirgū. Taču vai visi BMW modeļi saglabā vērtību vienlīdz labi?

Automašīnu vēstures uzņēmuma “carVertical” veiktajā pētījumā atklāts, kuri BMW modeļi saglabā vairāk vērtību, kā arī kuriem tā krīt krietni straujāk.

Džipi labāk notur savu vērtību

Pēdējo desmit gadu laikā džipi kļuvuši ārkārtīgi populāri. Arī BMW modeļu rindās tas nav izņēmums. No visiem BMW markas modeļiem vislabāk vērtību saglabā X sērijas spēkrati, pārspējot labi pazīstamos modeļus no 3. un 5. sērijas.

Trīs gadu vecam BMW X1 modelim atlikusī vērtība sastāda 62,4 % no sākotnējās cenas. Attiecīgi pirkuma vērtība ir kritusies par 38 %. Pēc pieciem gadiem vērtība nokrīt līdz 48,8 %, savukārt pēc desmit gadiem – līdz 24,5 %. Visās automašīnu vecumgrupās BMW džipi vislabāk saglabā savu sākotnējo vērtību. Trīs gadu vecam X3 modelim atlikusī vērtība sastāda 49,8 %, X5 – 66,6 % un X6 – 73,3 %. Salīdzinot ar citiem BMW modeļiem, šie rādītāji ir ļoti labi.

Protams, X modeļi nav mūžīgi. Jo vecāki ir auto, jo vairāk krītas to vērtība. Desmit gadu vecam X6 modelim atlikusī vērtība ir tikai 21,7 %. Citiem džipu modeļiem šajā pašā vecuma kategorijā vērtības ir visai līdzīgas. X1 tā sastāda tikai 24,5 %, X3 – 28,4 % un X5 – 20,3 %. Lai arī X6 ir viens no dārgākajiem džipu klases modeļiem, pēc desmit gadiem tas zaudē lielāko daļu vērtības.

Jaunāko BMW auto pircēji vēlas luksusa servisu un jaunākās inovācijas. Taču lietoto auto tirgū šie faktori ir mazāk svarīgi. Tā vietā pircēji izvēlas automašīnas ar zemām uzturēšanas izmaksām.

Daži modeļi trīs gadu laikā zaudē vairāk nekā pusi vērtības

7. sērijas auto ir vieni no dārgākajiem BMW modeļiem. Taču uzreiz pēc izbraukšanas no dīlera salona, vērtība strauji samazinās. Trīs gadus vecam 7. sērijas modelim atlikusī vērtība sastāda 40,5 % no sākotnējās cenas. Taču tā var nokristies līdz pat 14,4 % atzīmei, tikko automašīna pārkāpj desmit gadu slieksni.

BMW 7. sērija ir paredzēta autobraucējiem, kas augstu vērtē luksusa servisu un statusu. Taču sarežģīta un dārga apkope šo BMW modeli padara mazāk iekārojamu lietotu automašīnu tirgū. Pircēji meklē lietotu mašīnu, kuras remontā jāiegulda pēc iespējas mazāk naudas. Šajā ziņā vecs BMW 7. sērijas auto nav atbilstošs.

Džipu popularitātes dēļ ir samazinājusies standarta klases automašīnu daļa tirgū un secīgi arī to atlikusī vērtība. BMW 3. un 5. sērijas mašīnas zaudē pusi no to vērtības pirmo trīs gadu laikā. Pēc desmit gadiem 3. sērijas modeļiem atlikusī vērtība nokrīt līdz 18 %, savukārt 5. sērijai – līdz 19,3 %, kas ir krietni mazāk nekā jebkuram X sērijas modelim.

Sportiskas kupejas ir laba investīcija, bet šeit slēpjas kāds āķis

Kamēr dažiem ekskluzīviem modeļiem, piemēram, 6. sērijai, pirmos trīs gadus ir augsta atlikusī vērtība (90,9 %), pēcāk tā strauji sarūk. Piecus gadus vecam 6. sērijas auto ir atlikuši vien 56,2 % no sākotnējās vērtības, kas divu gadu laikā ir ievērojams kritums.

Pēc pieciem izmantošanas gadiem izbeidzas ražotāja garantija, kas krietni sadārdzina 6. sērijas uzturēšanas izmaksas. Ņemot vērā, ka tas ir luksusa modelis, vairums autobraucēju nevēlas riskēt ar potenciāli augstām remonta izmaksām un tirgus cena sarūk.

Tas gan nav nekāds brīnums, jo daudzi lietotie auto tiek pārdoti ar slēptiem defektiem, kuru remonts var izmaksāt visai dārgi. Luksusa klases auto, piemēram, BMW 6. sērija, šajā ziņā ir vieni no riskantākajiem. Auto pārdevēji var daudz iegūt, nedaudz sagrozot patiesību. Kā rezultātā dārgu kupeju pirkšana – pat pēc piecu gadu lietošanas – ir ieteicama tikai pēc automašīnas vēstures izpētes un rūpīgas tehniskā stāvokļa pārbaudes.

Tas pats attiecies uz tādiem sportiskiem BMW modeļiem kā M2, M3 vai M5, kuri gadu gaitā saglabā augstu tirgus vērtību. Daži vecākas paaudzes M sērijas automobiļi var būt pat dārgāki nekā pirms 10-20 gadiem, kad tie noripoja no rūpnīcas konveijera. Taču to vērtības pieaugums nav saistīts ar ikdienas braucēju vēlmēm. Šīs mašīnas iekāro kolekcionāri un entuziasti.