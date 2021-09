“Venipak” Starptautiskās daļas vadītājs Martins Bulovičs: “Lidosta “Rīga” par sadarbības partneri izvēlēta vairāku iemeslu dēļ – ģeogrāfiskā stāvokļa, kas ļauj ērti sasniegt apmēram 60 miljonus klientu apkārtējās valstīs, lidostas vadības ļoti pretimnākošās attieksmes, kā arī tādēļ, ka Latvija ir soli priekšā kaimiņvalstīm e-komercijas muitas procedūru automatizācijā, kas atvieglo un paātrina kravu apstrādes procesu.” Foto: Timurs Subhankulovs

Paku piegādes uzņēmums "Venipak" uzsāk tiešās piegādes no Ķīnas







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Lietuvas paku piegādes uzņēmums “Venipak” no 18. septembra uzsāka tiešos kravu lidmašīnu reisus uz Honkongas lidostu Ķīnā. Ar šo soli Rīgas lidosta tiek padarīta par galveno uzņēmuma starptautisko piegāžu centru.

Lai atklātu gaisa pārvadājumu līniju, “Venipak” investējis 2,5 miljonus eiro, informēja “Venipak” pārstāvji.

Tostarp 1,5 miljoni eiro ir sākotnējie ieguldījumi, lai izveidotu ekspertu komandu un interneta tehnoloģiju platformu, kā arī dažādu organizāciju dalības maksas, savukārt viens miljons eiro investēts lidmašīnas nomā un apkalpošanā lidostās.

“Venipak” valdes priekšsēdētājs Justs Šablinsks norāda, ka starpkontinentālo sūtījumu un kravu transportēšana pa gaisu ir kompānijas ilgtermiņa mērķis, lai līdz 2025. gadam “Venipak” spētu strādāt jau četros kontinentos, 40 valstīs.

Pašlaik “Venipak” savus pakalpojumus piedāvā 200 galamērķiem Ķīnā, Lielbritānijā, Polijā, Baltijas valstīs, Vācijā un citviet. Šajā finanšu gadā uzņēmuma apgrozījums tiek prognozēts 50 miljonus eiro liels, tas būs pieaugums par 30%.

Arī uzņēmuma Latvijas struktūrvienībai tiek paredzēts apgrozījuma kāpums 30% apmērā, sasniedzot 12 miljonus eiro. Pēc paša uzņēmuma vērtējuma, viņi šobrīd ir otrs spēcīgākais paku piegādes uzņēmums Baltijā aiz nozares līdera “DHL”.

Saskaņā ar “Venipak” Starptautiskās daļas vadītāja Martina Buloviča teikto, lidosta “Rīga” par sadarbības partneri izvēlēta vairāku iemeslu dēļ – ģeogrāfiskā stāvokļa, kas ļauj ērti sasniegt apmēram 60 miljonus klientu apkārtējās valstīs, lidostas vadības ļoti pretimnākošās attieksmes, kā arī tādēļ, ka Latvija ir soli priekšā kaimiņvalstīm e-komercijas muitas procedūru automatizācijā, kas atvieglo un paātrina kravu apstrādes procesu.

Līdz šim “Venipak” starptautiskās piegādes organizēja caur Frankfurti un Amsterdamu, tādēļ piegādes uz Baltijas valstīm aizņēma līdz piecām dienām. Piegādes caur Rīgu ļaus uzņēmumam ietaupīt trīs dienas, kā arī piedāvāt dažādu izmēru kravu piegādes un efektīvi konkurēt ar cenu.

Tikmēr starptautiskās lidostas “Rīga” valdes loceklis Artūrs Saveļjevs pauda savu apmierinājumu, ka lidostas “Rīga” lidojumu mērķiem tiek pievienota arī Honkonga, un uzsvēra, ka intensīvam kravu apgrozījumam kādā maršrutā ir liela nozīme lēmuma pieņemšanā par pasažieru reisa atvēršanu.

Sarunā ar “Latvijas Biznesu” viņš vērtēja, ka vienas “Venipak” kravas lidmašīnas regulārie iknedēļas reisi palielinās lidostas “Rīga” kravu apgrozījumu par aptuveni 5%, bet, ja tiks uzsākts arī otrs reiss, tad pat par 10%. “Šie lidojumi ļaus lidostai kļūt pamanāmai uz kravas lidojumu kartes,” Saveļjevs teica.

Pašlaik plānots, ka “Venipak” lidojumus no Rīgas īstenos reizi nedēļā, taču jau no oktobra vidus plānots palielināt lidojumu skaitu līdz diviem lidojumiem nedēļā.

Kā norādīja Bulovičs, kompānija pašlaik veic vēl papildu izpēti vismaz trīs virzienos – gaisa kravu organizēšanai no Austrumeiropas uz Šanhaju, no Austrumeiropas uz Amerikas Savienoto Valstu austrumu piekrasti, kā arī no Honkongas uz ASV rietumu piekrasti.