Foto no Zemessardzes 3. Latgales brigādes arhīva

Pieplūdums Zemessardzē! Ieteikt







Anita Krieķe-Jermacāne, seržante, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pēdējā mēneša laikā Latvijas sabiedrības interese par dienestu Zemessardzē ir būtiski palielinājusies.

Kandidāti piesakās gan zvanot uz rekrutēšanas tālruni 1811, gan rakstot e-pastus uz esizemessargs@mil.lv, gan atstājot tālruņa numurus rekrutēšanas tīmekļa vietnē www.esizemessargs.lv. Redzot, kas notiek Ukrainā, šobrīd visu kandidātu balsīs dzirdama pārliecība, ka viņi vēlas būt apmācīti un gatavi nepieciešamības gadījumā gan aizstāvēt savus tuvākos, gan aizsargāt visas valsts drošību. Liela interese par Zemessardzi ir gan dažāda vecuma un tautību pilsoņiem, gan arī visdažādāko profesiju pārstāvjiem.

Vēlmi iestāties Zemessardzē izrāda pat vairāki ģimenes locekļi vienlaikus, piemēram, vīrs un sieva vai tēvs un dēls. Kopš kara sākuma Ukrainā visi iedzīvotāji daudz vairāk izprot Zemessardzes un visu Nacionālo bruņoto spēku nozīmi valsts aizsardzībā. Zvanītāji vairs neuzdod daudz jautājumu par dienesta specifiku, bet tikai uzzina tuvākā bataljona kontaktus, un jau ir gatavi doties turp. Pieteikties dienestam Zemessardzē iedzīvotājus pamudina ne tikai vēlme stiprināt savas zemes aizsardzību, bet arī personiski motīvi, piemēram, radnieciskas saites ar Ukrainu

Atbilstoši likumdošanai iestāšanās procedūra Zemessardzē prasa katram kandidātam veikt konkrētus soļus. Pēc zemessarga kandidāta anketas aizpildīšanas notiek iesniegto datu pārbaude, un šo laiku kandidāts var izmantot medicīnas komisijas iziešanai. Saņemot pozitīvu slēdzienu par veselības stāvokļa atbilstību dienestam, kandidāts dod zemessarga zvērestu un uzsāk pamatapmācības kursu. Pamatapmācību var apgūt gan nepārtrauktā 21 dienas ilgā nometnē, gan arī pa nelieliem apmācību blokiem nedēļas nogalēs ilgākā laikā.

Ņemot vērā, ka kandidātu datu izvērtēšana un medicīnas pārbaudes prasa laiku, kā arī lielo interesentu pieplūdumu, var paiet laiks, pirms kļūt par zemessargu kādā no bataljoniem.

Lai ātrāk apstrādātu anketas, bataljonu personāldaļas nodrošina nepārtrauktu dokumentu pieņemšanu. Turklāt Nacionālie bruņotie spēki ir paplašinājusi sadarbību ar speciālistiem medicīnas iestādēs, lai kandidātiem būtu īsāks gaidīšanas laiks rindā pie ārstiem.

Zemessarga kandidāta pieteikumu var aizpildīt, parakstīt un nosūtīt arī elektroniski. Informāciju par šo iespēju meklē tīmekļa vietnē www.zs.mil.lv sadaļā “Esi drošs! Esi zemessargs!” vai portālā www.latvija.lv zem sadaļas “Tiesību aizsardzība”.

Ļoti liela interese par iestāšanos Zemessardzē ir tieši Rīgā un Pierīgā izvietotajos bataljonos. Tāpēc dokumentu noformēšanas atbalstā ir piesaistīti jau esošie zemessargi, kuri ne tikai palīdz aizpildīt zemessarga kandidāta anketas, bet arī dalās savā pieredzē par dienesta gaitām. Visā valstī mēneša laikā jau ir pieteikušies 2000 zemessarga kandidātu, un puse no iesniegtajām anketām ir pieņemtas tieši Rīgas un Pierīgas bataljonā. Uzņemšana tiek aktīvi turpināta, jo tas ir milzīgs skaits – 2000 pieteikuma anketu mēneša laikā.

Ik pa laikam interesenti mums uzdod jautājumus: “Vai esmu piemērots? Vai es spēšu? Vai es tikšu galā?”. Mēs atbildam, ka iestājoties noteicošā ir katra kandidāta veselības stāvokļa atbilstība prasībām, ko nosaka medicīnas komisija.

Vispārējās fiziskās sagatavotības pārbaužu rezultāti nav šķērslis uzņemšanai Zemessardzē. Valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai ir pieprasītas visdažādākās militārās specialitātes ar atšķirīgu fiziskās sagatavotības līmeni. Kaujas vienībās ir vajadzīgi fiziski izturīgāki un norūdīti zemessargi. Taču Zemessardzē ir ļoti daudz tādu amatu, kur zināšanas un prasmes ir svarīgākas par fiziskās izturības rādītājiem. Piemēram, specifiska izglītība un zināšanas ir būtiskas, lai pildītu dienestu kiberaizsardzības vienībā, darbotos civilās un militārās sadarbības jomā, spēlētu orķestrī, veiktu ar medicīnas nodrošinājumu saistītus uzdevumus, strādātu par psihologu, sakarnieku u. tml.

Zemessardzē nešķiro pēc tautības, izglītības, specialitātes vai pieredzes. Ikviena zemessarga civilā darba un dzīves pieredze bagātina Zemessardzi un stiprina valsts aizsardzību. Ja iedzīvotāji ar savu attieksmi un reāliem darbiem izrāda gribu aizsargāt savu valsti, tas samazina pretinieka vēlmi plānot un veikt agresīvas darbības.

Neatkarību un brīvību nevar uzskatīt par pašsaprotamu. Mums ir patiesi jāvēlas sargāt Latvijas neatkarību. To ir jāvēlas visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā, kādā valodā runā ģimenē vai draugu lokā. Viens no veidiem, kā būt gataviem aizsargāt savu valsti, ir pievienoties Zemessardzei.

Dienests Zemessardzē ir ne tikai personīgs izaicinājums dzīvē, kam vajadzīga drosme, bet arī spēja atbildīgi pildīt uzdevumus saliedētā komandā, būtu gataviem aizstāvēt savu ģimeni, savu novadu un visu valsti.