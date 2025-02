Foto: Unsplash

Pierīgā un vietām Kurzemē autoceļi apledo; laika prognoze otrdienai







Otrdien Latvijā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi un vietām debesis skaidrosies, prognozē sinoptiķi.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -3..-8 grādiem, dažviet Kurzemes piekrastē – līdz -1 grādam.

Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš.

Rīgā nav gaidāmas laikapstākļu izmaiņas, pūtīs neliels dienvidaustrumu vējš un gaiss iesils līdz -5 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1041-1044 hektopaskāli jūras līmenī.

Pierīgā un vietām Kurzemē autoceļi apledo

Otrdienas rītā apledojums vietām Pierīgā un Kurzemē apgrūtina braukšanu pa galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas valsts ceļi”.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas sešas ziemas dienesta tehnika vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas posmā no Vangažiem līdz Siguldai, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Raganai un Ventspils šosejas posmā no Strazdes līdz Talsiem.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Valmieras, Limbažu, Valkas, Cēsu, Alūksnes un Gulbenes apkārtnē.

Autovadītājus aicina rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam un izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.