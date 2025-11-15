VIDEO. Krievijā sieviete ar mačeti piedraud taksistam – iemesls ir visai pārsteidzošs 0
Krievijas pilsētā Samārā kāda sieviete taksometra brauciena laikā piedraudējusi vadītājam ar lielu mačeti, jo nespējusi izturēt deju mūziku, kas skanējusi automašīnā.
Video redzams, kā pasažiere nikni pieprasa, lai vadītājs ieslēdz “šansonu”, kas viņai labāk patīkot. Brīdi vēlāk viņa meklē kaut ko savā somā un izvelk mačeti, vēsta “The Sun”.
Taksists panikā mēģina turēties drošā attālumā no asmens. Viņš paceļ rokas baiļu pārņemts, tikai pēc tam, kad ieslēdz sievietes pieprasīto radio staciju, viņa noliek bīstamo ieroci malā.
Brauciens beidzās ar to, ka vadītājs nogādāja sievieti līdz vietējai kapsētai. Notikums tika ierakstīts ar automašīnas salonā uzstādīto kameru.
Video redzams, kā sieviete izvelk mačeti no somas, izstiepj rokā to starp priekšējiem sēdekļiem un saka:
“Man nepatīk šāda [deju] mūzika.”
Pārbijies vadītājs stostoties atbild: “Es saprotu, saprotu, tūlīt izslēgšu.”
Sieviete turpina: “Vai tad tu ar pirmo reizi nesaprati?”
Kad vadītājs sāk ignorēt pasažieri, viņa kļūst vēl agresīvāka un piedraud ar milzīgo mačeti, sakot: “Ieslēdz šansonu. Kad ieslēgsi manu [mīļo šansonu], es nolikšu [mačeti] malā.”
Vadītājs, redzami satraukts, atsprādzē drošības jostu, gatavs jebkurā brīdī pamest automašīnu, ja pasažiere atkal draudēs.
“Es jau visu ieslēdzu,” viņš nervozi saka, pārslēdzot radio uz šansona staciju.
Tad viņš jautā: “Vai jūs zināt, kur mēs braucam?”
Sieviete atbild: “Mēs braucam uz kapsētu.”
Ziņots, ka brauciens beidzies bez vardarbības, lai gan sievietes uzvedība bijusi ārkārtīgi bīstama.
Samāras policija sākusi sievietes meklēšanu. Vietējais policijas iecirknis norādījis, ka vadītājs nav iesniedzis oficiālu sūdzību, taču izmeklēšana uzsākta pēc tam, kad video kļuva populārs sociālajos tīklos.