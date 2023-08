Foto: AP/SCANPIX Krievija. Dronu uzbrukumi.

VIDEO. Pleskavas lidostā Krievijā nogranduši sprādzieni: dronu uzbrukumā sabojātas četras lidmašīnas







Ziņa papildināta pl. 13:57.

Dronu uzbrukumā Pleskavas lidostai sabojātas četras armijas transportlidmašīnas, trešdienas rītā paziņoja Pleskavas apgabala gubernators Mihails Vederņikovs.

“Es kopš incidenta sākuma personīgi atrodos uz vietas. Saskaņā ar provizorisku informāciju upuru nav. Postījumu mērogs tiek precizēts,” rakstīja gubernators.

Krievijas ziņu aģentūra TASS, atsaucoties uz ārkārtas dienestiem, ziņoja, ka dronu uzbrukumā Pleskavas lidostai ir sabojātas četras smagās transporta lidmašīnas Il-76. TASS arī ziņoja, ka ir slēgta gaisa telpa virs Maskavas Vnukovas lidostas.

Aculiecinieki vēstīja, ka otrdienas vakarā plkst.23.40 Pleskavas lidostā nogranduši sprādzieni un izcēlies ugunsgrēks. Pleskavas iedzīvotāji rakstīja, ka no lidostas ir dzirdamas skaņas, kas līdzīgas automātu kārtām.

Pleskavas lidostai uzbrukuši apmēram 20 līdz 25 bezpilota lidaparāti, kurus Krievijas karaspēks mēģināja notriekt ar strēlnieku ieročiem.

Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Andrijs Jusovs tīmekļa medijam UNIAN sacīja, ka nakts triecienā Pleskavas lidlaukam iznīcinātas četras transporta lidmašīnas Il-76.

“Ir zināms, ka iznīcinātas četras transporta lidmašīnas Il-76, kas tiek izmantotas ienaidnieka spēku un līdzekļu, personālsastāva un tehnikas pārvadāšanā,” norādīja amatpersona.

“Tas ir, tās vairs nav atjaunojamas. Un vēl dažām lidmašīnas Il-76 nodarīti bojājumi. Informācija tiek pārbaudīta,” viņš piebilda.

Krievijas prezidenta preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Krievijas varasiestādes vēl nezina, no kurienes tieši atlidoja droni, kas naktī uzbruka lidlaukam Pleskavā.

“Nešaubos, ka šobrīd mūsu militārie eksperti strādā pie šiem jautājumiem – tiek noskaidroti maršruti, tiek analizēts veids, kā tas tika izdarīts, lai veiktu atbilstošus pasākumus, lai novērstu šādas situācijas nākotnē,” sacīja Peskovs.

Pirms Peskova komentāra izskanēja Kremļa propagandistu spekulācijas, ka droni uz Pleskavu varētu būt lidojuši nevis no Ukrainas, bet gan no Baltijas valstīm. Pleskava atrodas apmēram 800 kilometrus no Ukrainas robežas, bet Pleskavas apgabals robežojas ar Latviju un Igauniju.

Pleskavā ir bāzēts 334.militārā transporta aviācijas pulks.

Dronu uzbrukums Pleskavas apgabalam iepriekš bija noticis maija beigās.

Varbūt beidzot pietiek nodarboties ar koalīciju veidošanu. Tas karš nav tik tālu kā varētu šķist. https://t.co/o5FmbZ45Fm — UkReinis Pozņaks (@poznaks) August 29, 2023

Pleskavieši, no rīta pamodušies, uzreiz runājuši par NATO uzbrukumu. Vismaz 5 lidmašīnas aizvestas prom, bet kopumā bijušas 17-25 ļotenes. Uz droniem šauts gan ar automātiem, gan arī pat ar pistolēm, kas liecinot par paniku. Kaut kāds klusums iestājies tikai ap plkst.4.00 rītā pic.twitter.com/PUNArPyU7s — Jānis Tereško (@JanisTeresko) August 30, 2023



Krievija paziņo par dronu notriekšanu virs vairākiem apgabaliem

Krievijā naktī uz trešdienu tika notriekti droni virs vairākiem apgabaliem, paziņoja Krievijas Aizsardzības ministrija.

“30.augusta naktī tika izjaukts Kijivas režīma mēģinājums īstenot lidmašīnas tipa bezpilota lidaparātu teroristisku uzbrukumu objektiem Krievijas Federācijas teritorijā,” teikts ministrijas paziņojumā.

Ar Krievijas pretgaisa aizsardzības līdzekļiem trīs Ukrainas droni tika notriekti virs Brjanskas apgabala un viens – virs Orlas apgabala teritorijas. Vēlāk tika ziņots arī par drona notriekšanu virs Kalugas apgabala.

“Telegram” kanāls “Mash” ziņoja, ka viens no Brjanskas apgabalā notriektajiem droniem nogāzies uz rūpnīcas “Kremņij EL”, kas ir viens no Krievijas lielākajiem mikroelektronikas ražošanas uzņēmumiem. Notikuma vietā ir postījumi un darbojas ātrā palīdzība un ārkārtas situāciju dienesti.

Krievijas Aizsardzības ministrija vēlāk paziņoja, ka viens Ukrainas drons notriekts virs Rjazaņas apgabala, savukārt okupētajā Krimā Sevastopoles līča rajonā noticis dronu uzbrukums no jūras puses.

Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins paziņoja, ka pretgaisa aizsardzība naktī Maskavas apgabala Ruzas rajonā notriekusi dronu, kas lidojis uz Maskavu.

Pēdējās nedēļās Maskava un citi Krievijas reģioni ir bijuši pakļauti Ukrainas dronu uzbrukumiem.

🎥Ukrainian drones targeted a military airfield in Pskov, Russia last night. Russian state media TASS reports that four Il-76 transport planes were damaged.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/gzKDyk9QHn — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) August 30, 2023