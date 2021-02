Normunds Krapsis. Foto: Zane Bitere/LETA

"Protams, ka pašmērķis nav sodi." Krapsis saka, ka policija kļūs stingrāka pret tirgotājiem







Pirmajās dienās pēc jauno tirdzniecības noteikumu ieviešanas Valsts policijas (VP) aizrādījumi tirgotājiem par kādu normu neizpildi pārsvarā bijuši preventīvi, tomēr jau tuvākajās dienās policija var kļūt stingrāka, trešdien preses konferencē medijiem uzsvēra VP Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis.

Viņš norādīja, ka, sakoncentrējot policijas resursus, pirmajās divās dienās pēc jauno tirdzniecības noteikumu ieviešanas, pārbaudes tirdzniecības vietās veiktas salīdzinoši bieži.

Kopumā tādas bijušas 1268, veikti 225 preventīvi norādījumi, kā arī sāktas 19 lietvedības. Vairumā gadījumu pārkāpumi bijuši saistīti ar apmeklētāju sejas masku nelietošanu vai nepareizu to lietošanu un distances neievērošanu. Tirgotāji, pēc Krapša teiktā, šāda veida prasības veiktajās pārbaudēs pārsvarā ievērojuši.

“Protams, ka pašmērķis nav sodi. VP gluži kā lielākā daļa pārējo iedzīvotāju grib, lai šīs prasības tiktu ievērotas un nebūtu epidemioloģiskā apdraudējuma,” sacīja Krapsis un aicināja tirgotājus nekavēties ar nepieciešamo prasību ieviešanu.

Par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpumu saimniecisko pakalpojumu sniegšanā, ja nav izstrādāta vai ieviesta iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai tirdzniecības vietā, VP un pašvaldības policija var lemt par vietas slēgšanu apmeklētājiem līdz septiņām dienām.

Krapsis uzsvēra, ka lēmums par to var tikt pieņemts, arī ņemot vērā pārkāpuma izdarījušā tirgotāja attieksmi, tomēr viņš izteica cerību, ka līdz reāliem šāda veida incidentiem nebūs jānonāk. Viņš arī paskaidroja, ka līdz septiņām dienām var aizvērt tirdzniecības vietu, nevis visu tirdzniecības centru.

Arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC) noteiktas tiesības kontrolēt prasību ievērošanu par maksimāli noteikto apmeklētāju skaitu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.

Tirgotājiem cita starpā aizliegts organizēt un reklamēt speciālos piedāvājumus, kas īsāki par septiņām dienām, un kas varētu motivēt apmeklētājus tūlītēji doties un uzturēties tirdzniecības vietā, tādejādi radot pulcēšanās risku.

Kā žurnālistiem trešdien skaidroja PTAC direktore Baiba Vītoliņa, PTAC uzraudzītu, vai netiek pārkāpta arī šī norma. Viņa gan uzsvēra, ka paziņojumi par samazinātu cenu piedāvājumu kādai precei var būt arī mazāk nekā septiņas dienas, bet tikai tad, ja šāda informācija netiek izplatīta ārpus tirdzniecības vietas, piemēram, akcijas avīzēs vai cita veida reklāmās.

Par reklāmas pārkāpumiem sods tiek piemērots atbilstoši Reklāmas likumā noteiktajam un var sasniegt līdz 14 000 eiro.

Jau vēstīts, ka valdība pagājušajā piektdienā, 5.februārī, vienojās, ka no pirmdienas, 8.februāra, būs pastiprinātas drošības prasības tirdzniecībā un paplašināta preču pieejamība klātienē.

Papildu drošības prasības, tostarp, samazinot maksimālo pircēju skaitu tirdzniecības vietās, noteiktas veikaliem, tirdzniecības centriem ar platību 1500 kvadrātmetru un tajā esošiem vismaz pieciem tirgotājiem vai pakalpojuma sniedzējiem, kā arī prasības attiecas uz tirgiem iekštelpās.

Drošākas tirdzniecības nosacījumi tirdzniecības vietām noteikti, balstoties uz vairākiem pamatprincipiem.

Pirmkārt, visās tirdzniecības vietās jānodrošina efektīvāka apmeklētāju plūsmas kontrole un ļoti stingras fiziskās distancēšanās prasības.

Otrkārt, pastiprināta tirgotāju atbildība un pienākumi apmeklētāju plūsmas kontrolei, nosakot atbildīgo personu un ieviešot iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai tirdzniecības vietās vai tirdzniecības centros.

Treškārt, mārketinga aktivitāšu aizliegums, kas veicina cilvēku pulcēšanos tirdzniecības vietās.

Ceturtkārt, pastiprināta kontrole un noteikta atbildība par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu.

No pirmdienas tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu var nodrošināt veikali, kuros pārtika veido ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, kā arī veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% apmērā no preču sortimenta.

Darboties varēs arī grāmatnīcas. Klātienes tirdzniecība pilnā apmērā notiek aptiekās, tostarp veterinārajās aptiekās, optikas veikalos un degvielas uzpildes stacijās.

Tāpat valdība lēma paplašināt klātienē nopērkamo preču klāstu tirdzniecības vietās – klātienē nopērkamo preču klāsts papildināts ar stādiem, dēstiem, sīpoliem, gumiem un sēklām, substrātiem, mēslošanas līdzekļiem, kaļķošanas materiāliem un augu aizsardzības līdzekļiem, elektropreču aksesuāriem, līdzekļiem dezinsekcijai un deratizācijai.

Līdz šim klātienē varēja iegādāties pārtikas preces, higiēnas preces, pirmās nepieciešamības saimniecības preces, mobilo telefonu priekšapmaksas kartes, tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus, dzīvnieku barību un preces, preses izdevumus, sabiedriskā transporta biļetes, mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus, mājražotāju lauksaimniecības produkciju, kā arī ziedus.

Arī turpmāk netiek ierobežota distances tirdzniecība.