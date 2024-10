Kalpaka bulvārī un Brīvības ielā kokos iekārti spilgti oranži velosipēdi, lai ceļu satiksmes dalībniekiem atgādinātu par mazaizsargāto satiksmes dalībnieku – velosipēdistu – drošību. Foto: LETA

“Gatavojot eksāmenu jautājumus un atbildot autoskolu kursantiem, grūtības topošajiem un jaunajiem transportlīdzekļu vadītājiem sagādā visvienkāršākie ceļu satiksmē lietotie darbību apzīmējumi, ceļu satiksmes noteikumos saukti par terminiem,” skaidro Ēriks Griģis, autovadītājs no 1971., vadīšanas apmācības meistars no 1973., bet autoskolas satiksmes noteikumu un satiksmes drošības pasniedzējs no 1975.gada.

Lasot tekstus, ir jāmēģina saprast rakstīto, līdzīgi kā mācoties par ātrgaitas ceļu – vieni transportlīdzekļi drīkst braukt ar 120 kilometriem stundā, bet citi nav pat pieminēti. Bieži, pēc dedukcijas metodes jaunais un reizēm arī pieredzējušais autovadītājs izvēlas tuvāko vārdu transportlīdzeklim, kas saistās ar viņa interesēm vai raksturo viņa dalību ceļu satiksmē. Piemēram, ja ar vieglo automobīli varu braukt ar 120 km/h, tad pievienojot piekabi, turpināšu tādā pat garā! Tā vis nebūs, ja ceļā gadīsies policists!

Tekstpratība, saukta par ceļu satiksmes tiesību aktu lasītprasmi daudziem vadītājiem ir paslēpusies tālruņa vai interneta dzīlēs tā, ka nav laika izlasīt nodaļu, kurā lielais ātrums ar piekabi ir palicis tikai 90 km/h robežās.

Tādas lasītprasmes reizēm pietrūkst, izlasot satiksmes noteikumos skaidrojumus par transportlīdzekļa apturēšanas gadījumiem. Ar vārdu “apturēt” saprotam kustības pārtraukšanu, apstādināšanu, neļaut virzīties tālāk, pieturēt, kādas darbības apturēšanu, piemēram braukšanas izbeigšanu vai apstāšanos.

Kas ir apstāšanās?

Lasot satiksmes noteikumus, uzzinām, ka apstāšanās ir transportlīdzekļa apturēšana uz laiku, kas nepārsniedz piecas minūtes, ja tā ir nepieciešama pasažieru iekāpšanai transportlīdzeklī vai izkāpšanai no tā, kravas iekraušanai transportlīdzeklī vai izkraušanai no tā.

Skaidrojot šīs darbības, zinu, ka transportlīdzekļa vadītājs jau laikus pirms brauciena sākuma kādu no tām ir izplānojis un izvēlējies vietu, kuru sasniedzot apstāsies, lai pasažieris iekāptu vai izkāptu. Līdzīga situācija ir, ja vadītājs nolēmis vest kravu. Arī tad viņš pirms brauciena vai brauciena laikā laicīgi izvēlēsies lielveikala stāvlaukumu vai vietu ceļmalā, kur apstāsies, lai iekrautu vai izkrautu kravu.

Pasažiera iekāpšanu/izkāpšanu un kravas iekraušanu/izkraušanu vieno viens vienīgs laika intervāls, kurā šīm darbībām ir jāsākas un jābeidzas, lai no jauna sāktos braukšana. Un laiks šīm darbībām ir tikai 5 minūtes. Ne ilgāk! Ātrāk gan var iekāpt un arī izkāpt, vai tikt galā ar kravu. Bet tikai divas aprakstītās personu drīkst veikt noteiktās četras darbības un ne citas. Un ne ilgāk par 5 minūtēm. Citu apstāšanos ne satiksmes noteikumi, ne policisti neatdzīst!

Kas notiek pēc 5 minūtēm?

Ja kravas kraušanas darbi vai pasažieru kustība transportlīdzeklī pārsniegs 5 minūtes, tā jau būs stāvēšana. Ja personas neveiks četras aprakstītās darbības, tad tā arī būs stāvēšana. Satiksmes noteikumos rakstīts, ka stāvēšana ir transportlīdzekļa apturēšana, ja tā nav saistīta ar pasažieru iekāpšanu transportlīdzeklī vai izkāpšanu no tā, kravas iekraušanu transportlīdzeklī vai izkraušanu no tā, kā arī transportlīdzekļa apturēšana uz laiku, kas pārsniedz 5 minūtes, ja tā ir saistīta ar pasažieru iekāpšanu transportlīdzeklī vai izkāpšanu no tā, kravas iekraušanu transportlīdzeklī vai izkraušanu no tā.

Arī stāvēšanas manevru vadītājs plāno pirms brauciena vai laicīgi jau paša brauciena laikā. No eksāmenu pieredzes jautājums, kas varētu būt šādi: Kas ir transportlīdzekļa apturēšana līdz 3 minūtēm, lai pārbaudītu navigāciju, parunātu pa mobilo tālruni, padzertu līdzpaņemto kafiju vai radiouztvērējā sameklētu un instalētu jaunu raidstaciju? Jautājums neietver nevienu no iekāpšanas/izkāpšanas, izkraušanas/iekraušanas darbībām, līdz ar to – visiem jautājumu veidiem būs viena atbilde – tā ir stāvēšana.

Ja ceļā ir josla pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, ko tad?

Ja josla pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem apzīmēta ar 505. ceļa zīmi un 940. ceļa apzīmējumu, tā ir iekārtota brauktuves labajā pusē un ir atdalīta no pārējās brauktuves ar pārtrauktu ceļa apzīmējuma līniju, tad transportlīdzekļa vadītājam šajā joslā atļauts iebraukt, lai pasažieri iekāptu transportlīdzeklī vai izkāptu no tā, ja tas netraucē pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu vai taksometru satiksmi. Šoreiz bez laika ierobežojuma. Toties kravas kraušanas darbi transportlīdzeklī, iebraucot pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu joslā, ir aizliegti!’

Kad automobilis tiek apturēts?

Transportlīdzekļa apturēšanu ceļu satiksmē vadītājs neplāno pirms brauciena. Automobīli aptur kāda persona, policists, pasažieris, sarkans signāls, laika apstākļi, sniega sanesas, priekšā nogāzies koks, pēkšņa slimība, dzīvnieki uz ceļa, izskalots ceļš, robežpostenis vai zemessargs. Apturēšanas iemesli var būt satiksmes regulēšana (braukšanu aizliedzošais signāls luksoforā), satiksmes situācijas (ceļa došana, tolerance, sastrēgumi), policijas signāls vai rīkojums apstāties, dabas stihijas rezultāts un satiksmes noteikumos rakstītais par piespiedu apstāšanos, kas arī ir vadītāja neplānots manevrs.

Piespiedu apstāšanās ir transportlīdzekļa apturēšana tehniska bojājuma dēļ vai bīstamības dēļ, ko rada transportlīdzekļa vadītāja vai pasažiera veselības stāvoklis, vedamā krava vai ceļu satiksmei bīstams šķērslis uz ceļa.

Piespiedu apstāšanās gadījumā, apturot transportlīdzekli vietās, kur apstāties vai stāvēt aizliegts, vai vietās, kur redzamības, meteoroloģisko apstākļu, citu transportlīdzekļu braukšanas ātruma, ceļa seguma stāvokļa un tamlīdzīgu iemeslu dēļ apturētais transportlīdzeklis var radīt draudus ceļu satiksmes drošībai, vadītājam ir jāiededz avārijas gaismas signalizācija un noteiktā attālumā ir jāizliek avārijas zīme.

Ja apstāšanās vietā nav aizliegts apstāties vai stāvēt un transportlīdzeklis nerada draudus ceļu satiksmes drošībai, netraucē pārvietoties neaizsargātiem un citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, tad tikai Latvijā avārijas gaismas signalizācija nav jāiededz un avārijas zīme nav jāizliek.

Ja redzamība ir nepietiekama, diennakts tumšajā laikā, izejot uz brauktuves vai atrodoties uz nomales, vadītājam jābūt tērptam atstarojošā vestē vai speciālā apģērbā ar atstarojošiem elementiem, kādus izmanto, ja uz ceļa strādā. Iesaku vesti vai speciālo apģērbu izmantot vadītājam un vadītāja palīgam arī dienas gaišajā laikā, lai par darbiem pie transportlīdzekļa brīdinātu citus ceļu satiksmes dalībniekus. Visiem pasažieriem jāatstāj ceļa daļa, pārvietojoties aiz blakus esošā grāvja vai nogāzes blakus ceļam.