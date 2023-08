Vita Taube ar nometnes bērniem Foto: Ekrānuzņēmums/Facebook

Policijas redzeslokā esošā Vita Taube publicējusi vaļsirdīgu atzīšanos. Vecāki asarām netic un gaida, kad nometnes rīkotāja beidzot sāks atmaksāt parādus







Portāls LA.LV turpina saņemt vēstules no sašutušiem vecākiem, kuri pauž neizpratni, kā tas nākas, ka Jelgavā par divu nereģistrētu bērnu nometņu organizēšanu pieķertā uzņēmēja Vita Taube turpina savu rūpalu.

Jau stāstījām, ka Valsts policija pārtrauca divas bērnu nometnes, kuras bija nelegālas. To darbību izvērtē Veselības inspekcija, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un citas institūcijas. Jaunsvirlaukas pagastā esošajā viesu namā nometnes vieta bērnam tika piedāvāta par 70 eiro.

Vecāki ziņo, ka šo naudu pārskaitījuši šī gada februārī dibinātam uzņēmumam SIA “Plus projekti”. Ieraugot, ka nometnē piedalās nevis 30 bērni, kā tika solīts, bet gan teju 80, daudzi vecāki savas atvases nometnē neatstāja. Jau pirmajā bērnu atpūtas diennaktī nopietni cieta kāda 8 gadus veca meitene, kura naktī bija nolēmusi doties uz tualeti.

Viņa nokrita pa kāpnēm un guva nopietnus savainojumus – plēstu brūci vaigā un pamatīgus zilumus gan uz rokām, gan kājām. Redakcijas rīcībā ir bērna traumu fotogrāfijas, bet tās ētisku iemeslu dēļ, mēs nedrīkstam publicēt. Turklāt vecāki ziņoja, ka bērni nometnes laikā nav bijuši nodarbināti, istabiņās atvases nakšņojušas saspiestas kā siļķes mucā un bijušas pusbadā.

Vecāki, kuri vēlējās palikt anonīmi, portālam LA.LV norāda, ka viņi pēc bērna dalības atteikšanas šajās nometnēs naudu atpakaļ nemaz nav saņēmuši, bet tiek baroti ar dažādiem solījumiem. Turklāt, par savu nostāju tiek zākāti, viņu bērni tiek saukāti par izlaisteņiem. “Pēcgarša diezgan riebīga”, noteic kāda mamma, kura savu atvasi nav palaidusi uz nometni, lai arī bija jau aprīlī par to samaksājusi 70 eiro.

Interesants šiem vecākiem šķita arī Vitas skaidrojums viņas uzturētajā lapā “Studija ballītēm” “Facebook” platformā. Tajā uzņēmēja Vita Taube raksta atzīšanos kā grāmatā – vairākās daļās. Viņa norāda, ka ar bērniem personīgi strādā 17 gadus dažādos formātos – gan pasākumos, gan nodarbībās.

”Daži simti caur rokām jau izgājuši. Ikdienā vadu bērniem ballītes un dažādu veidu nodarbības. Tāpat katru gadu notiek mūsu klientu nometnes,” tā Taube.

“Tā kā nometnes domātas mūsu klientiem (reizēm piesakās viņu draugi vai radi) un brīvās vietas aizpildās dažu dienu laikā, atsevišķi valstiskā līmenī nekad tās nereģistrēju. Bet principā viss notiek kā parastā nometnē, tikai par draudzīgāku cenu, jo nebija jāmaksā par formālo papīru kārtošanu. No 70 EUR – 150 EUR par nedēļu. Šogad mūsu klientiem ieplānojām 3 vasaras nometnes ar nakšņošanu un lielākā, pati galvenā notika no 9. – 15.jūlijam Jelgavā.”

Tieši šī bija tā nometne, kurā piedalījās arī policisti un dažādi dienesti.

Taube turpina: ”Nometnes būtība bija saliedēt klientu bērnus, tāpēc tur ieliku tikai pašizmaksu, pat savu algu ne. Vecāki maksāja 70 EUR (!!!) par visu nedēļu ar dzīvošanu un ēšanu 3x dienā.

Zinu, zinu atsevišķi nereģistrēt bija milzu noziegums. Pačukstēšu lielo noslēpumu – vairāki simti nometnes netiek reģistrētas, tajā skaitā deju un sporta nometnes, kas notiek citiem atpazīstamiem uzņēmumiem. Tad nu šo noziegumu uzņēmās “atklāt” atsevišķi vecāki. Savus bērnus ar varu izņēma no nometnes (bērni ejot prom man prasīja, ko ir sagrēkojušies, ka viņus ņem prom ātrāk) un pārējiem bērniem nometnes pēdējā dienā uzsūtīja VISUS dienestus, ieskaitot policiju. Bērnus atdevām vecākiem, un visas iespējamās pārbaudes mani mocīja no plkst. 8.30 – 17.00. Piesauca tādus likumus un normas, kuras savu mūžu, strādājot arī citu uzņēmumu nometnēs, nekad dabā neesmu redzējusi, bet ne par to.

Es par savu lielo noziegumu samaksāšu dienestiem sodus. Diemžēl arī nometnes 1.dienā viena meitenīte traumu guva, bet tagad tas tiek publiski pasniegts, ka bez maz vai personīgi grūdu nost pa trepēm. Es ļoti mīlu bērnus un sirds sāp gan par meitenīti, gan par dubļu kaudzi, kurā cenšas mani norakt.”

Vita notikušajā vaino vecākus, kuri savus bērnus no nometnes izņēmuši un pieaicinājuši dienestus. Viņa ir pārliecināta, ka tas nekas, ka nometne nebija legāla un tajā piedalījās desmitiem bērnu, kuriem netika nodrošināta pat medmāsa. Netika prasītas arī ģimenes ārstu izziņas par katra dalībnieka veselības stāvokli (šajās izziņās tiek norādītas arī bērna saslimšanas, alerģijas utt.), netika pārbaudīts, vai telpas bērniem ir ugunsdrošas un atbilstošas sanitārajām prasībām… Arī cietušais bērns pats vainīgs, ka naktī viņam sagribējies uz tualeti.

“Meitenīte pusdivos naktī, kad nometnē visi jau gulēja, izdomāja nevis iet augšā uz WC, kur visiem bija ierādīts, kuri gulēja istabiņās 2.st., bet izdomāja kāpt lejā. Nokrita no pakāpieniem. Tā kā es gulēju gaitenī starp istabiņām, sargājot un pieskatot 2.st. bērnus, bet pie kāpnēm vēl cits treneris, sekunžu laikā bijām klāt.

Bija pušumiņš, ko apstrādājām. Visu apskatījām, nekādu sūdzību nebija, nekas nesāpēja. Meitenīte teica, ka ļoti nāk miedziņš un grib atpūsties. Sarunājām plkst. 5.00 no rīta viņu pārbaudīt vēlreiz un tad skatīties, vai nepieciešama kāda palīdzība. Plkst. 5.00 no rīta pārbaudīju, teica ka nekas nesāpot. No rīta sazvanījāmies ar mammu, atbrauca viņai pakaļ. Pēc dažām dienām uz dupša un rociņas parādījās zilums, bet, cik sapratu, parasts sasitums. Visu laiku domāju par to, vai nakts vidū vajadzēja saukt ātros un psiholoģiski traumēt pārējos guļošos bērnus vai nē… Varbūt ja nebūtu strauji pamodināta nakts vidū, būtu cita reakcija. Un pa dienu noteikti vestu uzreiz ārstiem pārbaudīt. Ja abos stāvos negulētu vēl 60 bērni, varbūt sauktu ātros, bet, izvērtējot iepriekš pieredzēto, likās ka trauma nav tik nopietna, lai nakts vidū uzreiz vestu pie ārsta.”

Vita arī atzīstas, ka jūlijā tiešām brokastis bērniem gatavojusi pati: ”Jūlija nometnē pati gatavoju brokastis un cepu karstmaizītes. Arī dienestam samaksāšu sodu. Pusdienas un vakariņas gan tika pasūtītas kafejnīcā. Zinu. Arī liels noziegums un citu mīļākais vārds – krāpšana.”

Tikmēr sociālajos tīklos klejo brīdinājuma vēstules, ar Vitu Taubi nesadarboties, viņa nometnēs strādājošajiem palīgiem nav samaksājusi.

Veronika raksta: ”Nebija nekādu nojautu, līdz mirklim, kad līgums netika iedots. Vēlāk persona sāka stāstīt pati par savu nelikumīgo darbību un nometnēm. Kā arī par to, ka viņu meklē dienesti. Persona nepilngadīgiem palīgiem un bērniem lika melot. Kā arī mēģināja padarīt par līdzdalībniekiem, uzgāžot savas problēmas uz palīgiem. Pati slēpās ieslēgusies mājiņā. Kā arī solīto naudiņu viņa nav samaksājusi, pasakot frāzi: ”Jūs nodevāt, es nesamaksāšu!”

Lai arī Vitas Taubes uzņēmējdarbības vērtēšanā iesaistījušies dienesti, viņa bērnu nometnes rīko vēl joprojām. Tiesa gan, pati uzņēmēja sola turpmāk savas nometnes rīkot oficiāli.