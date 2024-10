Foto: Zane Bitere/LETA

Polija gatavojas legalizēt viendzimuma pāru civilās savienības Ieteikt







Polijas valdība piektdien iesniegusi parlamentā likumprojektu, kas paredz legalizētas civilās savienības, tai skaitā viendzimuma pāru savienības.

Reklāma Reklāma

Likumprojekts ir jāapstiprina parlamentā un jāparaksta Polijas prezidentam Andžejam Dudam, kurš vairākkārt dažādos jautājumos nav bijis vienisprātis ar Polijas koalīcijas valdību.

“Šī ir jauna nodaļa ilgajā ceļā uz vienlīdzību,” iepazīstinot ar likumprojektu, norādīja vienlīdzības ministre Kataržina Kotula. Viņa pateicās “daudzu LGBT organizāciju ilgstošajam darbam”, izstrādājot likumu, ko viņa nodēvēja par vēsturisku.

Laulība starp vīrieti un sievieti pašlaik ir vienīgais juridiskais veids, kā Polijā oficiāli noformēt attiecības.

Polijas premjerministrs Donalds Tusks, nākot pie varas, apsolīja nekavējoties iesniegt civilās savienības likumprojektu. Taču solījuma izpilde aizkavējās, jo nācās par to vienoties ar konservatīvajiem koalīcijas partneriem.

Likumprojekts attiecas uz divām personām neatkarīgi no to dzimuma, kas noslēdz civilās partnerattiecības dzimtsarakstu nodaļā. Likumprojektā arī iekļauts noteikums par to viendzimuma pāru savienību legalizēšanu, kuri noslēguši laulību saskaņā ar citas valsts tiesību aktiem. Pašlaik Polija neatzīst šādas viendzimuma laulības, pat ja tās noslēgtas citā Eiropas Savienības (ES) valstī.

Pagājušajā gadā Eiropas Cilvēktiesību tiesa mudināja Poliju atzīt viendzimuma pārus un aizsargāt viņu attiecības.