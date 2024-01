Ražotāja “Škoda Vagonka” elektrovilciens. Publicitātes foto

Polijas vilcienu ražotāju apsūdz apzinātā vilcienu programmatūras bojāšanā







Portāls “Notes from Poland” informē, ka viens no Polijas lielākajiem vilcienu ražotājiem “Newag” tiek apsūdzēts par apzinātu kļūdu programmēšanu savos transportlīdzekļos, lai iegūtu vairāk klientu to apkalpošanā.

Uzņēmums šādus apgalvojumus noliedz un jau ir paziņojis par tiesvedības uzsākšanu pret personām, kas izplata šādus paziņojumus.

Lai arī uzņēmums kategoriski noliedz savu vainu šādās apsūdzībās, tomēr pēc izskanējušajiem paziņojumiem 6.decembrī uzņēmuma akciju vērtība nokritās par 17%.

Viens no ministriem Polijas pagājušajā valdībā, daļēji apstiprina šādus apgalvojumus un norāda, ka iestādes par šo faktu ir informētas.

Stāsta pirmsākumi meklējami 2022. gadā, kad vairākās vietās Polijā apstājās “Newag” ražotie un vietējiem dzelzceļa operatoriem piederošie vilcieni.

Vilcienus nevarēja iedarbināt, ja tiem apkopi bija veikusi konkurentu kompānija vai tie bija nobraukuši vienu miljonu kilometru. Esot arī sākušas izplatīties ziņas, ka aiz vilcienu defektiem patiesībā stāv pats uzņēmums “Newag”.

Saistībā ar šīm baumām Polijas hakeru kolektīvs, kas pazīstams kā “Dragon Sector”, atklāja, ka vilcieni ir apzināti ieprogrammēti tā, lai noteiktos apstākļos pārtrauktu darboties.

“Dragon Sector” pārstāvis Mihails Kovaļčiks skaidro, “Mēs esam pārliecināti, ka tā bija apzināta “Newag” rīcība. Mēs atklājām ražotāja iejaukšanos programmatūrā, kas noveda pie kļūmēm un pie tā, ka vilcieni nedarbojās.”

Kovaļčiks, kura komanda strādāja arī ar citiem operatoriem piederošajiem “Newag” vilcieniem, norādīja, ka viņi atklājuši tādu programmēšanu, kas neļauj vilcienu atkal iedarbināt, ja tas bija stāvējis 10 dienas vai ilgāk.

Uzņēmums kategoriski noraida minētos apgalvojumus, uzsverot, ka hakeru secinājumi ir kļūdaini. “Newag” apgalvo, ka problēmas ar tā vilcieniem ir saistītas ar trešo personu iejaukšanos, par ko uzņēmums ir informējis “attiecīgos dienestus”.