Mārcis Auziņš komentē nedienas ar elektrovilcieniem: Tā ir milzīga problēma Ieteikt







TV24 diskusiju raidījumā “Preses klubs” LU Eksperimentālās fizikas katedras vadītājs, bijušais LU rektors Mārcis Auziņš vērtē nedienas ar nupat darbā laistajiem elektrovilcieniem.

“Tā problēma šobrīd ir tāda, ka mūsu valdība un ministrs grib teikt: “Ko jūs tur satraucieties, ar tehniku tā gadās, viss ir kārtībā!”, patiesībā, man liekas, ka totāli nav kārtībā. Tas, ka no 11 vilcieniem, kas ir palaisti, pieci uzreiz salūzt, pietam salūzt nevis tā, ka tur drusku kaut kas ne tā, bet es saprotu, ka to vienu pat buksēja prom no sliedēm,” saka Auziņš.

“Manuprāt, tā ir milzīga problēma. Un nevajadzētu mēģināt mums iestāstīt, ka nekas nav noticis. Pret šo vajadzētu attiekties nopietni. Es nezinu, kas šajā brīdī būtu jādara valdībai, bet pavisam noteikti nemēģināt mums iestāstīt, ka viss ir kārtībā,” turpina viņš.