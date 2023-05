Foto: SHUTTERSTOCK

Potenciālie Atlantijas straumju draudi – pavisam drīz sāks palielināties ekstremālu dabas parādību risks Ieteikt







Dace Bumbiere, “Planētas Noslēpumi”, AS “Latvijas Mediji”

Atlantijas meridionālā cirkulācija jeb AMOC ir okeāna straumju sistēma, kas okeāna augšējā slānī nes uz ziemeļiem siltos sāļos ūdeņus, ieskaitot arī Golfa straumi, un kas transportē aukstos dziļuma ūdeņus dienvidu virzienā. Savā būtībā tas ir fundamentāls klimata regulēšanas mehānisms, kas apvieno atmosfēras un termohalīnos jeb ar temperatūru un sāls klātbūtnes daudzumu saistītos faktorus. Prognozēts, ka 21. gadsimtā AMOC klimata izmaiņu dēļ ievērojami pavājināsies, kā rezultātā sāks palielināties ekstremālu dabas parādību risks.

Tāpat izvirzīts pieņēmums, ka AMOC kolapsi notikuši pēdējā ledus perioda laikā. Viena no izplatītajām hipotēzēm pauž, ka tam par iemeslu kļuva masveida saldūdens izsviešana saistībā ar ledāju un no tiem atdalīto leduskalnu kušanu laikā, ko dēvē par vienu no Hainriha notikumiem, proti, kad Labrenča ledus vairoga nestabilitātes dēļ krasi paaugstinājās ledāju ieslīdēšana jūrā. Tomēr netiešie dati apliecinot, ka okeāna dziļūdens cirkulācija bija pavājinājusies jau pirms Hainriha notikuma un faktiski tā pati kļuva par ledus vairoga destabilizācijas iemeslu.

Vienā no jaunākajiem pētījumiem zinātnes ļaudis izanalizējuši magnija un kalcija attiecības senoforaminifēru Neogloboquadrina pachyderma gliemežnīcās, kas paņemtas no Ziemeļatlantijas rietumu subpolārās daļas noguluma slāņiem. Zināms, ka magnija un kalcija attiecība atkarīga no jūras ūdens temperatūras: jo augstāka temperatūra, jo vairāk magnija būs iekļauts gliemežnīcu kalcītā. Un vēl bez tā pētnieki noteica arī skābekļa-18 un skābekļa-16 izotopu attiecību, no kuras izdalīti Atlantijas sāļuma pakāpes reģionālie rādītāji. Piebilsts, ka izpētei pakļautie paraugi aptvēruši pēdējos vismaz 35 000 gadu.

Noskaidrojies, ka aizvadīto 27 000 gadu laikā katram no Hainriha notikumiem, kuru cikliskums ir 5–10 tūkstoši gadu, iepriekš bijusi ievērojama un ļoti strauja Atlantijas virsējo ūdens slāņu temperatūras paaugstināšanās. Pētījuma autori apgalvojuši, ka tas ir pirmais pārliecinošais pierādījums tam, ka siltuma uzkrāšanās okeānā provocējusi Lab­renča ledus vairoga nomaļu kušanu Lab­radoras jūrā, kas attiecīgi izraisīja Hainriha notikumu – ledāju ieslīdēšanu jūrā un gigantiski liela daudzuma leduskalnu atšķelšanos.

Subpolārās Atlantijas virsējo ūdens slāņu cikliski atkārtotā sasilšana atbilst AMOC pavājināšanās periodiem, un atbilstoši pētījumā gūtajiem secinājumiem AMOC pavājināšanās, kas tagad sagaida pasauli un attiecīgi arī cilvēci, var izraisīt paātrinātu Ziemeļatlantijas sasilšanu, mūsdienu arktisko ledāju stabilitātes pasliktināšanos un saldūdens līdzsvara izjaukšanu Ziemeļatlantijā.