Foto: AFP/SCANPIX Maskavas centrā Varvarkas ielā pie Krievijas algotņu grupējuma “Vagner” dibinātāja Jevgēņija Prigožina un grupējuma komandiera Dmitrija Utkina piemiņai stihiski izveidotā memoriāla svētdien pulcējās aptuveni 50 cilvēki, 27.08.2023.

Pirms vairāk nekā nedēļas notika lidmašīnas avārija ar Jevgeņiju Prigožinu uz klāja. Līdz šim gan Krievijas, gan Rietumu mediji turpina izmeklēt iespējamās slepkavības cēloņus un sekas, raksta golosameriki.com.

Amerikāņu laikraksts “The Wall Street Journal” publicēja ekskluzīvu ziņojumu par to, kā privātās militārās armijas “Vagner” vadītājs gadiem ilgi izvairījās no uzraudzības un sankcijām, izmantojot privātās lidmašīnas, kas aprīkotas ar aizsardzības līdzekļiem pret novērošanu, izslēdzot transponderus, izmantojot pēkšņas maršruta izmaiņas lidojumā, viltus dokumentus.

Kā zināms, krietni vēlāk, kad sākās Krievijas uzbrukums Ukrainai 2022. gada februārī,

ASV kopā ar 30 citām valstīm piemēroja sankcijas grupas vadītājam un viņa uzņēmumiem, un par Prigožina sagūstīšanu tika piedāvāta pat 10 miljonu dolāru atlīdzība.

Projekts “Mēs varam izskaidrot” veica izmeklēšanu par “Putina šefpavāra” impēriju un to, kurš savā īpašumā iegūs daudzu “Vagner” vadītājam savulaik piederējušu uzņēmumu daudzu miljardu dolāru vērtos īpašumus, kā arī mēģināja izpētīt Prigožina radinieku likteņus. Piemēram, viņa mātes vārds, pēc žurnālistu domām, pazudis no valsts juridisko personu reģistra.











Daudzi Prigožina uzņēmumi joprojām turpina darboties, turklāt pilda valsts pasūtījumus, piemēram, par pārtikas piegādi armijai.

“Carnegie Politika” publicēja rakstu ar nosaukumu “Vertikāles atjaunošana. Kāpēc mums vajadzīga Jevgēņija Prigožina nāve”, kurā teikts, ka versija par brutālo atriebību pret Kremļa dumpinieku ir izdevīga Putinam, pat ja viņš nebija iesaistīts aviokatastrofā.

Jevgēņijs Prigožins savas veiksmīgās gaitas sāka kā uzņēmējs Sanktpēterburgā ar hotdogu stendu ķēdi, ko viņš vadīja kopā ar savu māti deviņdesmito gadu sākumā. Pēc tam viņš paplašināja savus sakarus, lai vadītu ļoti veiksmīgu ēdināšanas uzņēmumu un saņēma vairākus ienesīgus valdības līgumus: skolām, vakariņas militārpersonām.

2000. gados viņš paplašināja savus biznesa pasākumus, izveidojot privāto militāro grupu “Vagner”.

Ārzemju mediji vēstī, ka ir ļoti spēcīgas pazīmes, ka Putins īstermiņā piemēros bargus pasākumus pret visiem, kas saistīti ar Prigožinu.

Tas, ka lidmašīnā atradās Prigožins un Dmitrijs Utkins, arī Vāgnera organizācijas augsta ranga cilvēks, liecina, ka Krievijas elite ir noraizējusies un notiek cīņa augstākajā līmenī.

Viena interpretācija ir tāda, ka tas varētu būt beigu sākums.

Sistēmā ir daudz plaisu, taču Putinam joprojām ir daudz autoritāru rīku, ko viņš var izmantot, pat ja viņš ir ceļā uz kritienu,

saka Kolorādo Bolderas universitātes docente Sāra Vilsone Sohī.

Klauss Larress, starptautisko attiecību profesors Ziemeļkarolīnas Universitātē Chapel Hill, piebilst: “Prigožinam bija gan biznesa, gan militārā impērija, ko sauca par “Vagner” grupu. Runājot par to, mēs zinām, ka Putins vēlētos integrēt šos cīnītājus Krievijas armijā, bet tas izraisīja pretestību un neapmierinātību jau pirms aviokatastrofas; daļēji tas bija iemesls Prigožina gājienam uz Maskavu.”









































































“Vagner” grupas darbojas arī ārvalstīs, jo īpaši Āfrikā un Sīrijā. Šeit es domāju, ka Krievijas varas iestādes izvēlēsies citu pieeju un atstās tās neskartas, bet, protams, iecels jaunus vadītājus. Kremlis nevēlas zaudēt savas pozīcijas Āfrikā un Sīrijā, uzskata pētnieki.

Kas attiecas uz Prigožina biznesa impēriju, pētnieki noskaidrojuši, ka

Prigožins nebija liels patriots – viņš, protams, rīkojās savās interesēs, tostarp saņēma milzīgus labumus par lojalitāti Putinam.

Tā ir tipiska situācija Krievijā.

Kas notiks tālāk ar šo biznesa impēriju, ir atklāts jautājums. Pētenieki domā, ka Putins vismaz īstermiņā neaiztiks Prigožina ģimeni, lai izvairītos no iespējamas atbildes no “Vagner” pārstāvju puses.

Jebkurā gadījumā Prigožinu ģimene nepaliks nabadzīga, taču tā vairs noteikti nebūs tik bagāta, lai to uzskatītu par valsts eliti.

Putina režīms patiesībā gūst labumu no Prigožina nāves. Pirmkārt, tas parāda, kurš ir priekšnieks Kremlī, un, otrkārt, tas ir piemērs tiem, kas vēl tikai domā Putinu izaicināt vai kritizēt, vai arī – kas notiks ar to, kuram ir ambīcijas mēģināt Putinu nocelt no troņa. Tas ir acīmredzams brīdinājums.

Ja paskatās vēsturē, Putins vienmēr reaģē vienādi.

Putins ir atriebīgs, vienmēr rūpējas par jebkuru potenciālo pretinieku, un viņam tas vienmēr ir izdevies.

























