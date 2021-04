Producents Juris Millers. Foto: LETA

Producents un lektors Juris Millers pajoko par sajūtām pēc Covid-19 vakcīnas: “Mikroviļņu krāsns ar mani joprojām nesarunājas, pat tosteris ne.” Ieteikt 2







31.martā producents un lektors Juris Millers saņēma savu pirmo vakcīnu “AstraZenec” pret Covid-19 vīrusu. Toreiz viņš soctīklos rakstīja: “Savā ģimenē esmu saskāries ar COVID-19 divas reizes – tas laupīja mana tēta dzīvību un sagrāva mammas veselību. Es gaidīju savu vakcinācijas dienu. Jo ātrāk to darīs vairums sabiedrības, jo ātrāk mēs varēsim atgriezties pie savas ierastās dzīves! Vakcinējieties!”. Tagad, dažas dienas pēc tam viņš dalījies publiski ar ierakstu par savām sajūtām pēc vakcīnas saņemšanas.

Viņš raksta:

“Pēdējās dienās esmu saņēmis vairākus jautājumus par sajūtām pēc vakcinācijās ar “AstraZeneca”- to vaicājuši gan draugi un paziņas, gan pavisam sveši ļaudis. Lai nebūtu vēlreiz jāatkārto stāsts, publicēšu to te.

Uzreiz piebildīšu, ka katrs cilvēks ir individuāls, tādēļ simptomi var atšķirties. Manā gadījumā bija tā: vakcīnu saņēmu ap pl. 13.00. Pats dūriens bija praktiski bezsāpīgs – daktere to izdarīja profesionāli. 15 minūtes, kuras paredzētas novērošanai, pagāja raiti – pļāpājot un jokot. Atlikusī dienas daļa – mierīgi, bez blaknēm. Naktī (ap 4 no rīta) pamodos no slāpju sajūtas (kā vēlāk teica Covid pārslimojušie – viena no Covid slimības laika pazīmēm) un vieglām galvassāpēm. Glāze ūdens, Ibumetin tablete. Vēlreiz iemiegot – pamatīga svīšana, kas pagāja miegā. Nākošā diena pēc vakcinācijas pagāja mierīgi, ar paistām svaigā gaisā, taču pēcpusdienā bija drudzis un 37,1 temperatūra. Šoreiz iedzēru ārstu ieteikto Paracetamol tableti un uzreiz aizmigu. Drudzis pārgāja ātri. Un slikta pašsajūta vairs nav. Kā teica mediķi – šī ir absolūti adekvāta organisma reakcija uz poti. Vienīgais, kas vēl mazliet sāp – tā ir dūriena vieta plecā. Bet tā tas notiek pēc katras potes.

Tiem, kuri jautāja, cik man ir samaksājuši par vakcinēšanos – varu apbēdināt – nedz par vakcinēšanos, nedz šo ierakstu man neviens nav maksājis. Vēl bēdīgāka ziņa tiem, kuri tic globālajai čipošanai – ne tējkanna, ne mikroviļņu krāsns ar mani joprojām nesarunājas. Pat tosteris ne. Par Bilu Geitu nemaz nerunājot.

Visādā ziņā – aicinu ticēt zinātnei un pasaules zinātniekiem (protams, ne jau Latvijas Zinātņu akadēmijas padomju funkcinonāru pansionāta iemītniekiem) un vakcinēties, lai mēs visi varētu ātrāk atgriezties pie normālas dzīves.

Bet valdības politikāņiem un Vakcinācijas biroja darbiniekiem, kas šobrīd ir nodarbināti ar naudas izviņķelēšanas idejām, iesaku piešķirt katram vakcinētajam vienu valsts apmaksātu brīvdienu pēc katras potes saņemšanas. Tas būtu tiešām saprātīgi un racionāli.”

