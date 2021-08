Profesors Kalviņš par bērnu vakcinēšanu pret Covid-19: drīzumā poti varētu saņemt arī pirmklasnieki un jaunāki bērni Ieteikt







RīgaTV 24 raidījumā “Uz līnijas” par bērnu vakcinēšanu pret Covid-19 uz žurnālista Anša Bogustova jautājumiem atbildēja profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ivars Kalviņš.

Atbildot uz žurnālista jautājumu, kāpēc šobrīd Latvijā pret Covid-19 vakcinē bērnus, sākot no 12 gadu vecuma, profesors skaidro: “Īstenībā tas ir saistīts ar regulatora prasībām. No sākuma jebkuras zāles, jebkuras vakcīnas tiek pētītas uz pieaugušiem cilvēkiem – no 18+. Tad, kad tur ir izpētīts, ka nekādu nepatikšanu nav vai tās nav sagaidāmas, tad iet uz nākošo slieksni. Pēc tam atkal uz nākošo – tas ir kā kurā valstī, piemēram, no 12 vai 15 gadu vecuma grupas. Tad papēta to grupu – ja arī tur nav lielas problēmas, tad iet zemāk – līdz 5 gadiem.”

“Vai tas nozīmē, ka vakcīnu pēc gada varēs saņemt arī pirmklasnieks?” – jautāja Ansis Bogustovs. “Jā, noteikti, pašlaik jau tādi pētījumi notiek,” – skaidroja Ivars Kalviņš.