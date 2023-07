Ilustratīvs attēls Foto: ZUMA PRESS/Scanpix/LETA

Puisis, kuram uzbruka par Ukrainas karoga nēsāšanu, pārsūdzējis uzbrucējam piespriesto nosacīto cietumsodu Ieteikt







Ukrainas karoga nēsātājs ir iesniedzis apelācijas sūdzību par pirmās instances spriedumu, ar kuru viņam uzbrukušajam vīrietim tika piespriests divu gadu nosacīts cietumsods ar divu gadu pārbaudes laiku, aģentūra LETA noskaidroja Rīgas pilsētas tiesā.

Tagad tiesā būs jālemj par apelācijas sūdzības pieņemšanu. Lietā apsūdzēts bijušās policistes dzīvesbiedrs Valērijs Lazarevs.

Jau vēstīts, ka prokurore Herta Miķelsone apsūdzētajam par uzbrukumu Ukrainas karoga nēsātājam lūdza piespriest nosacītu cietumsodu uz diviem gadiem, kā arī probācijas uzraudzību.

Iepriekš prokuratūrai nebija izdevies vienoties par jaunu sodu ar apsūdzēto par uzbrukumu Ukrainas karoga nēsātājam, tāpēc lieta tika nosūtīta tiesai. Sākotnēji prokuratūra pērna gada vasarā Lazarevam par uzbrukumu jaunietim piemēroja 200 stundu sabiedrisko darbu. Šādu vienošanos bija iespējams panākt, jo apsūdzētais savu vainu atzina un samaksāja cietušā prasīto morālā kaitējuma kompensāciju.

Tomēr jaunieša advokāts pārsūdzēja prokurora lēmumu, Ģenerālprokuratūra atcēla prokurora pieņemto lēmumu par minēto sodu un kriminālprocess tika atjaunots.

Prokuratūrā informēja, ka 2022.gada maija izskaņā apsūdzētais, nacionālu motīvu un huligānisku tieksmju vadīts, bezkaunīgi un klaji aizskaroši uzbruka jaunietim, kuram ap pleciem bija aplikts Ukrainas karogs, nodarot viņam “maznozīmīgus miesas bojājumus”.

Apsūdzētais, atrodoties sabiedriskā vietā, tas ir, uz ielas, vismaz piecu personu klātbūtnē, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas, apzināti pauda cinisku jaunieša interešu, tas ir, atbalsta izrādīšanu Ukrainai, nonievāšanu. Pēc šo darbību veikšanas apsūdzētais no notikuma vietas aizbrauca.

Cietušais iepriekš pieteica mantiskā un morālā kaitējuma kompensāciju 6034 eiro apmērā, ko apsūdzētais ir atlīdzinājis pilnā apmērā.

Jau ziņots, ka 2022.gada 20.maijā no Brīvības pieminekļa līdz Uzvaras parkam Pārdaugavā notika gājiens “Par atbrīvošanos no padomju mantojuma”. Pēc gājiena netālu no pasākuma vietas, Eduarda Smiļģa ielā, kāds automašīnas “BMW” vadītājs izkāpa no sava transportlīdzekļa un nodarīja miesas bojājumus 2003.gadā dzimušam jaunietim, kuram ap pleciem bija aplikts Ukrainas karogs.

Pēc notikušā “BMW” aizbrauca no notikuma vietas, bet tika noskaidrots, ka uzbrucējs ir 1984.gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā.

Automašīnu policija pēc tam atrada kādas privātmājas pagalmā, turklāt tai bija nomainītas valsts reģistrācijas numurzīmes, lai vainīgais slēptu savu atrašanās vietu. Pats uzbrucējs bija paslēpies savā dzīvesvietā bēniņos aiz skursteņa.

Blakus uzbrucējam uzbrukuma brīdī automašīnā atradās policijas darbiniece. Viņai citā lietā uzrādīta apsūdzība uzrādīta par bezdarbību. Minētā policiste ir atvaļināta no dienesta. Policistes lietu Rīgas pilsētas tiesa Vidzemes priekšpilsētā turpinās skatīt 12.septembrī plkst.11.