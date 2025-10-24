“Pusaizmidzis policists man pārmet, kāpēc rakstu iesniegumu!” Rīdziniece sašutusi par tiesībsargājošo iestāžu vienaldzību 9
“Tikko saņēmu zvanu no Valsts policijas, kur VP pārstāvis mēģināja man ieskaidrot, ka apzīmēt manu īpašumu ar grafiti ir normāli, visa Rīgā tāda ir, kāpēc es rakstu iesniegumu par jauniešiem, varbūt izaugšot mākslinieki,” sociālajā tīklā “Threads” raksta kāda iedzīvotāja.
“Es vienkārši esmu šokā, mans īpašums tiek speciāli bojāts 4 dažādās vietās, visi pierādījumi un video ieraksti man ir, bet VP pārstāvis pusaizmidzis mēģina man ieskaidrot ka tas ir normāli un kāpēc bija jāraksta iesniegums! Kas ir nākošā institūcija pēc VP, Ministru kabinets?
Es vienkārši esmu šokā. Skaidrs ka negribas krāmēties ar sīkumiem, bet īpašums tika bojāts. To nevar nomazgāt, atliek tikai pārkrāsot! Kas apmaksās laiku un materiālus? Kāpēc Valsts Policija šo mēģina novelt uz manu atbildību?” viņa ir neizpratnē.