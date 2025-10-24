Foto: Ieva Leiniša/LETA

“Pusaizmidzis policists man pārmet, kāpēc rakstu iesniegumu!” Rīdziniece sašutusi par tiesībsargājošo iestāžu vienaldzību 9

LA.LV
15:37, 24. oktobris 2025
Ziņas Krimināls

“Tikko saņēmu zvanu no Valsts policijas, kur VP pārstāvis mēģināja man ieskaidrot, ka apzīmēt manu īpašumu ar grafiti ir normāli, visa Rīgā tāda ir, kāpēc es rakstu iesniegumu par jauniešiem, varbūt izaugšot mākslinieki,” sociālajā tīklā “Threads” raksta kāda iedzīvotāja.

Reklāma
Reklāma
“Es esmu tev līdzās…” 5 pazīmes, ka tavi mīļie no aizsaules joprojām ir tuvumā un sargā
Kokteilis
Mežāžiem derētu palēnināt tempu, bet Auniem būs enerģijas pieplūdums. Nedēļas nogales horoskops
“Pie suņiem ierados 3 stundas pēc viņu nošaušanas, stingumam vēl nevajadzēja būt…” Modris dalās ar mulsinošiem faktiem 16
Lasīt citas ziņas

“Es vienkārši esmu šokā, mans īpašums tiek speciāli bojāts 4 dažādās vietās, visi pierādījumi un video ieraksti man ir, bet VP pārstāvis pusaizmidzis mēģina man ieskaidrot ka tas ir normāli un kāpēc bija jāraksta iesniegums! Kas ir nākošā institūcija pēc VP, Ministru kabinets?

Es vienkārši esmu šokā. Skaidrs ka negribas krāmēties ar sīkumiem, bet īpašums tika bojāts. To nevar nomazgāt, atliek tikai pārkrāsot! Kas apmaksās laiku un materiālus? Kāpēc Valsts Policija šo mēģina novelt uz manu atbildību?” viņa ir neizpratnē.

CITI ŠOBRĪD LASA
Viļņas un Kauņas lidostās atkal apturēta lidmašīnu satiksme
“Pie suņiem ierados 3 stundas pēc viņu nošaušanas, stingumam vēl nevajadzēja būt…” Modris dalās ar mulsinošiem faktiem
“Vairs nav mūsu zilonis!” Kremļa propagandistiem sākusies histērija, viņi pēkšņi mainījuši savu attieksmi pret Donaldu Trampu
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Šķiet, bailes kļūt nepopulāram ir stiprākas par morāli!” Latvieši neizpratnē – kur pazudis mūsu valsts prezidents?
Tiešām Latvijā un Lietuvā visvairāk slepkavo sievietes? Soctīklotāji neizpratnē pēc Šuvajeva uzrunas Saeimā
“Apgaismojiet, Kleinberga kungs, kā tieši tas tiks kontrolēts?” Rīdzinieki smīn par jaunajiem noteikumiem pilsētā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.