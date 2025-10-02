Gada ķirbis 2025

FOTO. Noskaidrots šā gada Latvijas lielākais ķirbis – šis milzenis nāk no skaista Kurzemes novada 0

LA.LV
Dārzs

Mazumtirgotāja SIA “Maxima Latvija” rīkotajā “Latvijas lielākā ķirbja čempionātā” šogad uzvarējis Gundegas Neimanes ķirbis no Kuldīgas novada, kura svars bija 295 kilogrami, aģentūru LETA informēja uzņēmumā.

Tikmēr otrajā vietā ierindojās Santas Dambes izaudzēja 267 kilogramu ķirbis no Kuldīgas, bet trešajā vietā – Elīzas Neimanes 231 kilogramus smagais ķirbis.

Ceturtajā vietā ierindojās Luīzas Neimanes audzētais ķirbis, kas svēra 219,5 kilogramus, savukārt piektajā vietā godināta Ingrīda Kuzmicka ar 210 kilogramu ķirbi. Sesto vietu ieņēma Gatis Badovskis ar 184,5 kilogramu smagu ķirbi, taču septīto vietu – Gunta Kuzmicka ar 183,5 kilogramu smagu ķirbi.

Savukārt astotajā vietā ierindojās Diānas Rēbokas audzētais 169,5 kilogramus ķirbis, devītajā vietas ierindojās Lindas Kuzmickas audzētais ķirbis, kurš svēra 144,5 kilogramus. Līdztekus desmito vietu ieņēma Irina Badovska ar 135 kilogramu smagu ķirbi.

Šogad vērtēja arī smagāko Latvijas jauno lauksaimnieku “Latvijas Mazpulki” audzētos ķirbjus. Pirmo vietu šajā kategorijā ieguva Arta Petzāla ķirbis, kurš svēra 3,47 kilogramus.

Par godu pasākumam, radīta pastmarka un Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbi.

Jau ziņots, ka konkursam kopumā tika pieteikti 39 ķirbji no 15 Latvijas novadiem: Dobeles, Kuldīgas, Mārupes, Ādažu, Siguldas, Saldus, Dienvidkurzemes, Ventspils, Balvu, Tukuma, Bauskas, Ludzas, Līvānu, Jelgavas un Limbažu.

Līdz šim čempionāta vēsturē Latvijā smagākais ķirbis ir svēris 574 kilogramus un šo rekordu 2018. gadā uzstādīja Luīzas Neimanes Kuldīgas novadā izaugušais ķirbis.

“Maxima Latvija” pagājušajā gadā strādāja ar 1,102 miljardu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,6% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa samazinājās par 10,2% un bija 50,775 miljoni eiro.

Kompānija reģistrēta 2000. gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 4,91 miljons eiro. “Maxima Latvija” īpašnieki ir Lietuvā reģistrētie uzņēmumi “Maxima grupe” un “Maxima LT”. Grupa ietilpst Nerijus Numas kontrolētajā Lietuvas biznesa grupā “Vilniaus prekyba”

