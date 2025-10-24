Ukraiņi šauj pa Maskavu! Krievija ziņo, ka piedzīvojusi lielāko uzbrukumu kopš kara sākuma pret Ukrainu 0
Krievu informatīvā telpa ziņo, ka 21. oktobrī krievi piedzīvojuši lielāko uzbrukumu kopš kara sākuma pret Ukrainu. Saskaņā ar Krievijas novērošanas resursu un kara korespondentu sniegto informāciju, vairāki valsts reģioni, tostarp Maskava un Maskavas apgabals, tika pakļauti masveida raķešu un bezpilota aparātu triecienam!
“Uzbrukumā tika izmantoti trieciena un reaktīvie bezpilota aparāti, kā arī dažāda veida raķetes,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skaidro Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Turklāt tika ziņots par ukraiņu jaunāko raķešu “Bars” un “Palyanitsya” bezpilota aparātu raķešu izmantošanu, kas spēj pārvietoties lielo attālumos un efektīvi izvairīties no pretgaisa aizsardzības sistēmām.
Brīdinājums tika izsludināts praktiski visā Krievijas Eiropas daļā, tostarp Krimā.
“Krievijas sabiedriskās grupas jau ir publicējušas videoierakstus ar BPLA raķetēm debesīs, ka raķetes lido virs Brjanskas un tuvojas Maskavai, precīzāku video gan pagaidām nav, bet noteikti būs,” Slaidiņš norāda.
Ukraiņi veikuši vairākus raķešu triecienus pa Brjanskas ķīmisko rūpnīcu, to apstiprina Ukrainas ģenerālštābs.
Šī ķīmiskā rūpnīca ir svarīga Krievijas militāri rūpnieciskā kompleksa sastāvdaļa, kur tiek ražots šaujampulveris, sprāgstvielas, raķešu degvielas komponenti, īpaši raķetes un munīcija, ko ienaidnieks izmanto Ukrainas apšaudei.