FOTO. Saulkrastu novadā ugunsgrēkā cietušā bērnudārza bērnus plāno izvietot divās citās ēkās 0
Saulkrastu novadā ugunsgrēkā cietušā bērnudārza “Bitīte” bērnus varētu izvietot divās ēkās, aģentūrai LETA pieļāva bērnudārza vadītāja Daiga Kunčerova.
Daļu bērnu varētu izvietot Sējas pamatskolā, pirms tam pielāgojot telpas, bet daļu bērnu – pārcelt uz bērnudārzu Pabažos.
Pašvaldība precizē iepriekš sniegto informāciju par bērnu skaitu, kas apmeklē šo bērnudārzu. Proti, konkrēti bērnudārza “Bitīte” Lojas ēku apmeklē 90 bērni un tajā strādā 36 darbinieki. Bērnudārza pakalpojums tiek nodrošināts arī Pabažos, kur divās grupiņās mācās pārējie iestādes audzēkņi. Kopā abās šajās filiālēs prasmes apgūst vairāk nekā 110 bērnu.
Pašlaik tiek mēģināts no ugunsgrēkā cietušā bērnudārza saglābt mantas, lai varētu iekārtot bērniem piemērotas telpas citviet.
Diemžēl vienas bērnudārza grupas telpas ir izdegušas pilnībā, sadegot gan inventāram, gan mācību materiāliem, gan arī bērnu drēbēm, kas bija atstātas šajās telpās.
Kunčerova teica, ka darīs visu iespējamo, lai bērni varētu pēc iespējas ātrāk atgriezties bērnudārzā, taču, visticamāk, nedēļas laikā tas nebūs iespējams.
Kā ziņots, aizvadītajā naktī 405 kvadrātmetru platībā degusi pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” Saulkrastu novada Lojā, kā rezultātā viena ēkas daļa ir izdegusi, bet otra – daļēji appludināta, noskaidroja aģentūra LETA.
Veicot dzēšanas darbus, ugunsgrēkā ir cietis glābējs.
Ugunsgrēks likvidēts šorīt plkst. 6.53.
Pēc notikušā ieradušies daudzi vecāki, kuri kopīgi mēģina glābt mantas, kuras ir glābjamas. Izdevies izglābt pārtiku, gultasveļu un citas lietas.
Valsts policija sākusi resorisko pārbaudi par ugunsgrēku. Sākotnēja informācija gan neliecina par noziedzīgu nodarījumu, aģentūra LETA noskaidroja policijā.