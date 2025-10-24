“Situācija ir vienkārši katastrofāla!” Mirdza atklāj, kādus grašus saņem cilvēki, kuri aprūpē smagi slimus seniorus 0
24. oktobris 2025
Stāsti Pieredze

Mēs katrs vēlamies par savu darbu saņemt pienācīgu algu un novērtējumu. Ir profesiju pārstāvji, kuri uz to uzstāj daudz skaļāk un redzamāk, bet citi paliek ēnā. Aprūpes darbinieki noteikti ir vieni no tiem, kuri veic zelta darbu, rūpējoties par senioriem, bieži vien ar nopietnām veselības problēmām, tomēr viņu paveiktais nereti netiek novērtēts ne paldiesvārdos, ne atalgojumā.

Lūk, Mirdza raksta, kā Latvijā jāizdzīvo tiem, kuri rūpējas par mūsu vecākiem un vecvecākiem pansionātos.

“Esmu jau nopelnījusi vecuma pensiju, bet rūpe ir par aprūpētāja amata novērtējumu – 4.679 stundā/ mēnesī bruto 781.00 eiro. Vai tas ir samērīgi? Ņemot vērā, ka jāaprūpē arī ar garīga rakstura problēmām slimie sencīši.
Katrā pansionātā situācija var atšķirties, bet parasti ir aptuveni 50 aprūpējamie maiņā. Lielākā daļa guļoši, kurus ir gan jāapmazgā, jāpabaro, jāgroza ik pēc 2 stundām, lai nerastos izgulējumi. Daudziem ir demence un citas jau hroniskas slimības.

Tāpat jāseko līdzi istabiņu tīrībai/uzkopšanai, skapīšu u.c. sanitāri epidemioloģiskajām norādēm. Atpūta darba laikā nav paredzēta, arī naktī ik pēc pāris stundām jāapseko istabiņas vai viss kārtībā.

Jāseko līdzi ikviena klienta veselības stāvoklim un, ja ir aizdomas par veselības pasliktināšanos, tad jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība pilnīgi visos krīzes gadījumos.

Klienti mēdz satrakoties un kļūt agresīvi un rupji.

Gribas piemetināt, ka pateicību par padarīto vai prēmijas jau sen kā nav! Tieši otrādi pat ir dzirdamas runas, ka pat par virsstundām tiks samazināta atlīdzība. Pirms dažiem gadiem vismaz gada beigās bija kāda prēmija, bet tagad pat pēc darbinieku novērtēšanas anketēšanas – pilnīgi nekas neseko, bet novērtēšana notiek katru gadu! Man patiesi sāp sirds par to, kā strādā šīs sievietes bez attiecīga novērtējuma.

Nav arī arodbiedrības, kas tās aizstāvētu! Situācija ir vienkārši katastrofāla. Turklāt aprūpētājiem nav laika pat streikot, kur nu vēl to noorganizēt! Neviens pat netur rūpi par šiem patiesi nenovērtējamiem darbiniekiem!” Mirdza pilnu sirdi raksta.

Jautāju ekonomistam Pēterim Strautiņam: “Kāda ir vidējā alga šobrīd Latvijā?”

Vidējā alga 2. ceturksnī bija 1808 eiro bruto izteiksmē jeb uz papīra. Gada griezumā algas 2. ceturksnī auga par 8,2%. “Ja interpretē jautājumu pavisam burtiski, var teikt, ka šobrīd, 3. ceturksnī vidējā alga varētu būt jau ap 1830 eiro – parasti alga gada laikā aug no ceturkšņa uz ceturksni, tad drusku samazinās 1. ceturksnī, bet ilgākā laikā kāpj uz augšu.

Šogad caurmērā vidējā alga Latvijā varētu būt ap 1820 eiro, tā ir gandrīz divkāršojusies kopš 2017. gada (kad alga vidēji bija 926 eiro) un nav tālu līdz trīskāršam pieaugumam kopš 2010. gada, kad vidējā alga bija vien 632 eiro. Cenas kopš 2010. gada ir augušas par 62%,” Strautiņš atbild.

Tātad valstī vidējā alga ir divreiz lielāka nekā tā, ko aprūpētāji saņem. Noteikti viela pārdomām, ar kādu attieksmi mēs attiecamies pret cilvēkiem, kuri rūpējas par mūsu ģimenes locekļiem un nākotnē aprūpēs mūs pašus.

Vai tava alga ir negodīgi zema? Vai jūties nenovērtēts savā amatā? Varbūt saskaries ar citām netaisnībām? Raksti man uz [email protected], es centīšos tev palīdzēt un par nejēdzībām darba vidē runāt skaļi!

