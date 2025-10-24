“Botoksam nav pretvielu!” Kubasovu atklāj, ka ilgstoši cīnās ar nopietnām veselības problēmām 42
Uzņēmēja, digitālā satura veidotāja un skaistumkonkursu dalībniece Diāna Kubasova savā Instagram stāstā pavēstījusi, ka jau kopš vasaras cīnās ar stiprāk muguras sāpēm un šobrīd paliek arvien sliktāk. Viņa diendienā staigā ar kakla šinu.
Viņa atklāj, ka izmēģinājusi dažādas ārstēšanas metodes — fizioterapiju, stiepšanās vingrinājumus, sauso adatu terapiju, triecienviļņu un lāzerterapiju, kā arī nervu blokādi. Tomēr neviena no tām nav devusi būtisku uzlabojumu.
“Devos uz rentgenu, magnētisko rezonansi un pie neirologa, kurš ieteica izmēģināt botoksa injekcijas kakla aizmugurē. Taču kopš procedūras veikšanas mana galva vairs neturas taisni, man ir tirpšana sejā un pastāvīgas galvassāpes un migrēna jau desmit dienas,” raksta Diāna.
Izrādās, ka pēc botoksa viss palika vēl sliktāk: “Man ir pieraksts pie neirologa, ceru, ka viņš atradīs kādu risinājumu. Bet neesmu pārliecināta — botoksam nav pretvielu, un tā iedarbība ilgst vismaz trīs līdz sešus mēnešus,” piebilst Kubasova.