“Iestāde ir jāslēdz!” Ģimenes centrā “Lejasstrazdi” atkal atklāj nopietnus pārkāpumus 31
Ziņa papildināta plkst. 20:47 ar Dobeles Sociālā dienesta vadītājas koemntāru.
Tiesībsardze Karina Palkova, Tiesībsarga biroja bērnu tiesību eksperti, kā arī Labklājības ministrijas un Bērnu aizsardzības centra pārstāvji ceturtdien ieradās pārbaudes vizītē Dobeles novada ģimenes atbalsta centrā “Lejasstrazdi”, kur atkal atklāja vairākus pārkāpumus, aģentūrai LETA pavēstīja Tiesībsarga birojā.
Vizītē tika konstatēts, ka vairāki centra bērni regulāri neapmeklē skolu, darbinieki nezina ne to, kas ir viņu vadība, ne arī to, kā rīkoties, ja bērnam ir acīmredzamas veselības problēmas.
Savukārt bērna likumiskā pārstāve, kas ir Dobeles sociālā dienesta vadītāja, nebija sazvanāma. Šī brīža centra vadītājas pienākumus pilda Dobeles novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece.
Latvijas Televīzijas raidījumam “Panorāma” Dobeles Sociālā dienesta vadītāja Baiba Lucaua-Makalistere skaidroja, ka centra pienākumu izpildītājai ir darbi arī sociālajā dienestā, un “Lejasstrazdos” viņa pienākumus pilda papildus pamatdarbam. “Tas nav tā, ka cilvēks nebija ieradies darbā. Darbā astoņos cilvēks bija ieradies. Savā pamata darba vietā,” viņa teica.
Vaicāta, kā vērtē esošās vadītāja pienākumu izpildītājas darbu, Lucaua-Makalistere atbildēja, ka to vērtē ļoti labi. “Ņemot vērā, cik daudz ir izdarīts, es teiktu, ka darbs tiek veikts ļoti labi,” viņa pauda.
Tiesībsardzei ierodoties “Lejasstrazdos”, kādam pirmsskolas vecuma bērnam bija novērojami būtiski veselības sarežģījumi, apgrūtināta elpošana, kas saistīta ar paaugstinātu temperatūru.
Palkova uzsver, ka šis ir būtisks bērnu tiesību pārkāpums, jo darbiniekiem ir jāzina rīcības algoritms un tādas pamata lietas, kas attiecas uz bērnu veselību, dzīvību un drošību. “Tas nav pieļaujami, ka bērni savas bezpalīdzības dēļ šādas situācijās ir apdraudēti un par viņiem neiestājas likumiskais pārstāvis, kuram būtu jāpilda vecāka pienākumi, piemēram, jādodas līdzi uz slimnīcu,” saka tiesībsardze.
Viņa norāda, ka bērni nav izvēlējušies šādu dzīvi, un tas ir valsts, pašvaldības un konkrētu darbinieku pienākums – gādāt, lai bērniem būtu droša un ģimeniska vide. “Iestāde šādi turpināt vairs nedrīkst – ja pašvaldība ilgstoši nespēj vai nevēlas atrisināt ieilgušās problēmas, iestāde ir jāslēdz! Labklājības ministrija nedrīkst vilcināties ar vērtējumu par iestādes izslēgšanu no pakalpojumu reģistra,” pārliecināta Palkova.
Tiesībsarga birojā skaidro, ka sākotnējais pārbaudes vizītes mērķis bija noskaidrot, kā mainījusies situācija pēc vairākkārtējām vizītēm un rekomendācijām. Ir redzami uzlabojumi telpās un ēdienā, tomēr pieredzētais vēl vienu reizi apliecina, ka iestādē nav sakārtots nedz pamata rīcības mehānisms, nedz akūtu situāciju vadība, uzskata birojā.
“Bērnu cieņa, drošība un tiesības nav izvēles jautājums, – tās ir valsts un pašvaldības pienākums un sabiedrības godaprāta pārbaude. Ja bērnu tiesības tiek pārkāptas, iestādēm ir jārīkojas nekavējoties,” uzsver tiesībsardze.
Ņemot vērā konstatēto, tiesībsardze aicina Labklājības ministriju nekavējoties izvērtēt centra darbību un atbilstoši rīkoties. Ja tas netiks izdarīts, tiesībsardze ir gatava vērsties tiesā, lai aizstāvētu bērnu tiesības un nodrošinātu, ka bērni saņem drošu, cieņpilnu un attīstošu vidi, kā to paredz Latvijas un starptautiskie tiesību akti.
Tiesībsarga birojs jau iepriekš šajā centrā bija konstatējis, ka bērni tur tiek trūcīgi baroti un ģērbti, ir nepietiekams kvalificētu darbinieku skaits, kā arī nav iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku.
Centra vadītājas pienākumu izpildītāja Ilna Audere ceturtdienas pēcpusdienā “Lejasstrazdos” nebija sastopama. Telefoniski aģentūrai LETA viņa atteicās komentēt situāciju, aicinot visus jautājumus virzīt pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistiem.
Pašvaldībā aģentūrai LETA sacīja, ka sniegt komentāru ir tiesīgs izpilddirektors Agris Vilks. Ar viņu pašlaik nav izdevies sazināties.
“Lejasstrazdos” ceturtdienas pēcpusdienā uzturējās vairāki bērni, novēroja aģentūra LETA.
Labklājības ministrijas (LM) pārstāvji šodien uz vietas vēl turpina pārbaudi centrā, un paplašināts viedoklis un secinājumi gaidāmi pēc pārbaudes noslēgšanās, aģentūru LETA ar LM pārstāvja Egila Zariņa starpniecību informēja LM Sociālā darba un sociālās palīdzības departamenta direktore Ilze Skrodele-Dubrovska.
Ministrijā apgalvoja, ka pašlaik pašvaldība rīkojas, ir veikts iekšējais audits un sakārtota centra struktūra. “Ir svarīgi, ka pašvaldība nodrošina sociālos pakalpojumus, un LM uzdevums ir metodiski atbalstīt, sniegt atbalstu, nevis slēgt pakalpojumus,” komentēja ministrijā.
LM pārbaudē neesot konstatēts, ka bērni nebūtu paēduši vai tiktu trūcīgi un nepietiekami baroti, vai bērniem nebūtu atbilstošs apģērbs.
Ministrijas ieskatā, atsevišķu normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde, gan saistībā ar sociālā darba speciālistu pieejamību, gan telpu un teritorijas labiekārtošanu gan nav tikusi nodrošināta ilgstoši.