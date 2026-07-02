“Puse sejas bija zila…” Anna Sedokova nāk klajā ar smagiem apgalvojumiem par Jāni Timmu 0
Krievijas dziedātāja un televīzijas personība Anna Sedokova tiešraidē sociālajos medijos pirmo reizi atklāti pastāstījusi sekotājiem par iemesliem, kādēļ izjuka viņas laulība ar Latvijas basketbolistu Jāni Timmu. Par to raksta ārzemju presē.
Pēc Sedokovas teiktā, izšķirošais iemesls šķiršanās lēmumam bijuši regulāri basketbolista dusmu uzplūdi un agresīva uzvedība. Viņa apgalvoja, ka piedzīvojusi arī fizisku vardarbību, kas licis pieņemt galīgo lēmumu pārtraukt attiecības.
“Es aizgāju no viņa nekontrolējamu dusmu dēļ. Reiz viņš mani smagi piekāva. No rīta puse sejas bija zila. Pamostoties sapratu, ka tas steidzami jānoslēpj, galvenais – lai bērni neko nepamana,” tiešraidē sacīja Sedokova.
Viņa stāstīja, ka pēc šī incidenta Timma vairākkārt lūdzis piedošanu, taču katra viņa ienākšana istabā radījusi bailes gan viņai, gan bērniem.
Sedokova arī apgalvoja, ka vienā no incidentiem basketbolists esot iemetis nazi ģimenes locekļu virzienā un vēlāk aizmidzis ar nazi rokās. Pēc viņas teiktā, tieši tad viņai izdevies kopā ar bērnu pamest mājokli.
Lai pamatotu savus apgalvojumus, dziedātāja parādījusi sienu, uz kuras, pēc viņas teiktā, joprojām redzamas naža atstātās pēdas.
Svarīga piebilde: Šajā ārzemju publikācijā izklāstītie apgalvojumi balstās tikai uz Annas Sedokovas teikto tiešraidē. Publiski nav zināms par tiesībsargājošo iestāžu secinājumiem vai citiem neatkarīgi apstiprinātiem pierādījumiem, kas apstiprinātu viņas izteiktās apsūdzības.