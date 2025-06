Donalds Tramps un Vladimirs Putins Foto. JIM WATSON and EMMANUEL DUNAND / AFP

Putina pļauka Trampam: lai glābtu savu reputāciju, ASV prezidents būs spiests rīkoties. Kas patiesībā notika Stambulā?







Krievijas un Ukrainas sarunas Stambulā, kā tika prognozēts, beidzās bez būtiska progresa. Lai arī panākta vienošanās par atsevišķiem jautājumiem, piemēram, karagūstekņu apmaiņu, Putina režīms joprojām pieprasa pilnīgu Ukrainas kapitulāciju. Nevienā no pozīcijām Maskava nav gatava kompromisam, vēsta CNN.

Žurnālisti norāda, ka sarunu laikā Putina pārstāvji nodevuši Ukrainas pusei jaunu memorandu, kas, pēc būtības, atgādina kapitulācijas aktu, ņemot vērā tajā izvirzītās prasības.

Krievijas puse, kā iepriekš, pieprasa Ukrainas Bruņoto spēku izvešanu no okupētajām teritorijām, atteikšanos no dalības NATO, pilnīgu demilitarizāciju un aizliegumu izvietot Ukrainā ārvalstu karaspēku.

Maskava turklāt uzstāj uz sankciju atcelšanu, atteikšanos no reparācijām un pilnīgu diplomātisko un ekonomisko attiecību atjaunošanu — visa to pieprasot bez jebkādas reālas piekāpšanās no Krievijas puses.

Žurnālisti uzsver, ka šāda Putina nostāja ir spēcīgs trieciens ASV prezidenta Donalda Trampa tēlam, kurš sevi pozicionēja kā līderi, kas ātri spētu izbeigt karadarbību.

Ņemot vērā strupceļu Stambulas sarunās, ASV Kongresā pieaug atbalsts jaunai, “iznīcinošai” sankciju iniciatīvai pret Krieviju.

Viens no tās virzītājiem, senators Ričards Blūmentāls, publiski apsūdzējis Kremli centienos “pataisīt par muļķi gan Trampu, gan Ameriku”.

CNN norāda, ka situācija rada nopietnu izaicinājumu pašam Trampam: vai viņš turpinās uzstāt uz sarunām, vai tomēr pāries pie stingrākas rīcības — tostarp palielinot militāro palīdzību Ukrainai?

Vašingtonā tiek atzīts, ka Trampa nespēja panākt pamieru Ukrainā arvien būtiskāk ietekmē arī viņa politiskās perspektīvas.