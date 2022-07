Foto: Ilmārs Znotiņš/LETA

“Putina un Kalvīša rokasspiediens joprojām darbojas!” Soctīklotāji pārsteigti par to, ka LG atkal iepērk Krievijas gāzi Ieteikt







Uzņēmums “Latvijas gāze” ir atsācis iegādāties gāzi no Krievijas, vēsta Latvijas Televīzija.

Uzņēmuma vadītājs Aigars Kalvītis atzinis, ka uzņēmums atsācis gāzes iepirkšanu, par to maksājot eiro, nevis rubļos.

Pēdējā mēneša laikā Latvijā no Krievijas iesūknēta dabasgāze aptuveni vienas teravatstundas apmērā. Kalvītis teica, ka gāze netiekot pirkta no uzņēmuma “Gazprom”, taču jaunā piegādātāja, no kura Krievijā gāze tiek pirkta, nosaukumu viņš atteicās izpaust.

Kādam tvitera lietotājam šis ir bijis negaidīts pavērsiens, cits tikai vēlējies atgādināt, ka “tas bija neizbēgami. Un tika aplūkots pasaules presē vēl pirms kara”. Vēl kādai šķiet, ka dzīvojam muļķu zemē.

To, kas mums pietrūkst, vēlētos noskaidrot programmētājs Armands Būmanis.

Negaidīts pavērsiens! — Valters Sējāns (@SejansValters) July 28, 2022

Visiem ģībējiem varu tikai atgādināt, ka tas bija neizbēgami. Un tika aplūkots pasaules presē vēl pirms kara. Tiešām nesaptotu, kādēļ tik grūti draudzēties ar galvu. https://t.co/ugonDyy0Ix — Kaspars Gasūns (@kaspars_gasuns) July 29, 2022

Kalvītis ir krimināls. Te jābūt LNG, no jebkuras citas valstis, ne no RU. Cerams, ka par šo būs lieta. — Ivars Auziņš 🇺🇦 🌻 (@IvarsAuzins) July 28, 2022

Pēc 5 gadiem sāksies izmeklēšana. Jo žunālisti atklās kko. Ak, vai, LG slepus pirka Krievijas gāzi. Ko nu? Nu, nu, nedariet vairs tā. Ak, tas jau vairs nav aktuāli.. — Aigars Mass (@dj_beatmaster) July 28, 2022

Ja pareizi atceros, tad Itera, kas akcionāros, tirgoja gāzi. Ja tā, tad nekā sarežģīta, lai izskatītos mazliet glītāk. Bet nu nožēlojami jebkurā gadījumā. https://t.co/2dme1d3Fq1 — Ingvilda 💙💛 (@Ingvilda) July 28, 2022

Veljoprojām Latvijas gāze un Kalvītis iepērk gāzi no Krievijas. Tas nav pieļaujami, tas ir nožēlojami. Šobrīd, atrodoties Kijivā, un šo lasot šis šķiet traģiski pretīgi. Tā nedrīkst, es nevēlos ne centa maksāt par apkuri vai gāzi, kas sponsorē mūsu līdzcilvēku nāves Ukrainā. https://t.co/ZMyUCHtpyJ — MIKS CELMIŅŠ (@miks_eu) July 28, 2022

Mēs, protams, varam šausmināties cik slikts Kalvītis, un jāatzīst, ka sirds noteikti nav pareizajā vietā, bet kas raksturīgs uz ņēmējiem, tie grib pelnīt un to darīs kā vien iespējams. Drīzāk aktuāls jautājums kāpēc likumprojekts paredz atteikties no RU gāzes tikai 2023? — Andris Krūklis (@ndrewbuckthorn) July 28, 2022

Papildus tam, tur ir vesels lērums ar klientiem kas gāzi pirks no LG kā piegādātāja. Nedomāju, ka tie visi ir krievu uzņēmumi. Skumji, bet Kalvītis nav vienīgais grēkāzis šeit. — Andris Krūklis (@ndrewbuckthorn) July 28, 2022

Lai jau Latvijas Gāze iepērk lēto Krievijas gāzi, bet patērētājiem pārdod ar mega uzcenojumu. Mums taču valstī prognozē izaugsmi, sabiedrībai piķis nav problēm un kaut kā LG jāizdzīvo. Iepriekš bija nesamērīgi zema cena 🤦🏼‍♀️ Dažkārt tiešām šķiet, ka dzīvojam muļķu zemē. — Agita Kraukle (@kraukle_a) July 29, 2022

Satiekas politiskā griba un realitāte. Plus, tas Lietuvas uzmetiens neļaut LV uzņēmumiem piedalīties Klaipēdas LNG izsolē.. 🤢🤢 Fokuss tagad palīdzēt kādam uzņēmējam uzbūvēt LNG termināli, ne dodot garantijas vai naudu, bet atbrīvojot no birokrātijas! 🇱🇻 — Valters Sējāns (@SejansValters) July 28, 2022

Tad sanāk, ka izsita caur @SPRK_LV dārgu tarifu, balstoties uz dārgo LNG piegāžu modeli, bet paši iepērk pa lēto. Putina un Kalvīša rokasspiediens joprojām darbojas. — Alberts Ziemelis (@AlbertsZiemelis) July 28, 2022

Ja jau iepērk no Krievijas pa lēto, tad kādēl tarifs tāds it kā Kalvītis katram to gāzi spainī būtu pienesis ? — Gaidis Kukulis (@Gaidis_Kukulis) July 29, 2022