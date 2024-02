Tuvākajās dienās Krievija tirāns Vladimirs Putins varētu paziņot, ka Krievija pārņem kontroli pār separātisko Moldovas reģionu Piedņestru.

Nesen izsludinātajā Piedņestras deputātu kongresā, kas plānots 28. februārī, prokrieviski noskaņotais separātiskais Piedņestras reģions var pieprasīt vai organizēt referendumu par Piedņestras pievienošanos Krievijai, brīdina ASV Kara pētījumu institūts.

Šāda aicinājuma iegansts būtu nepieciešamība aizsargāt Krievijas pilsoņus un “tautiešus” Piedņestrā no Moldovas vai NATO, vai abu minēto valstu draudiem.

