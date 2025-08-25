Putins slepus sācis vērienīga militārā objekta būvniecību tikai 25 km no NATO robežas. Kādus draudus tas rada Baltijas valstīm? 0
Jauni satelītattēli liecina, ka Krievija Karaļauču (Kaļiņingradas) apgabalā, tikai 25 kilometru attālumā no NATO robežas, būvē vērienīgu radioelektroniskās izlūkošanas objektu, vēsta vācu izdevums “BILD”.
Saskaņā ar pētnieciskās platformas “Tochnyi” datiem, gigantiskais gredzenveida antenu komplekss top netālu no pilsētas Čerņahovska.
Pagājušajā gadā tika izbūvētas ielas un sagatavoti laukumi, uz kuriem, visticamāk, tiks celtas ēkas.
“Ārējā daļā ir redzamas bedres antenu mastiem. Tāpat var saskatīt vismaz sešus gredzenus,” norāda pētnieki.
Kompleksa diametrs var sasniegt 1600 metrus, būtiski pārsniedzot standarta šāda tipa objektu izmērus.
Pēc objekta darbības uzsākšanas Krievija varēs pārtvert NATO radiosakarus Austrumeiropā un Baltijas valstīs, kā arī nodrošināt stabilākus sakarus ar zemūdenēm Baltijas jūrā un Atlantijas okeāna ziemeļu daļā.