#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Attēlam ir ilustratīva nozīme.
Attēlam ir ilustratīva nozīme.
Foto: AP/Scanpix/LETA/MI ģenerēti/LA.lv kolāža

Putins slepus sācis vērienīga militārā objekta būvniecību tikai 25 km no NATO robežas. Kādus draudus tas rada Baltijas valstīm? 0

LA.LV
0:59, 25. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Jauni satelītattēli liecina, ka Krievija  Karaļauču (Kaļiņingradas) apgabalā, tikai 25 kilometru attālumā no NATO robežas, būvē vērienīgu radioelektroniskās izlūkošanas objektu, vēsta vācu izdevums “BILD”.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajos četros datumos, piemīt īpaša spēja dziedināt citus 13
“Tas bija kas draudīgs, bariņš melnādaino apstājās un…!” sieviete dalās ar Ogres svētkos redzēto
Kokteilis
“50 tūkstoši cilvēku un hītu nav! Un tie sadzērušies fani!” “Prāta Vētras” koncerta apmeklētāji izsakās par lielkoncertu Mežaparkā
Lasīt citas ziņas

Saskaņā ar pētnieciskās platformas “Tochnyi” datiem, gigantiskais gredzenveida antenu komplekss top netālu no pilsētas Čerņahovska.

Būvdarbi sākušies 2023. gada martā ar teritorijas sagatavošanu – mežu izciršanu, žoga uzstādīšanu un ceļu izbūvi.
CITI ŠOBRĪD LASA
Krievi ir ielenkti! Ukrainas bruņotie spēki atbrīvoja vēl trīs ciematus netālu no Pokrovskas, ziņo mediji
100 000 eiro kukulis: KNAB atklāj mēģinājumu no melnā saraksta izdzēst Krievijas juristu Miščenko
“Sievas un bērna acīs varēja redzēt pārdzīvotās šausmas,” tālbraucējs dalās bīstamās profesijas stāstos, kurus neviens nevēlas atklāt

Pagājušajā gadā tika izbūvētas ielas un sagatavoti laukumi, uz kuriem, visticamāk, tiks celtas ēkas.

“Ārējā daļā ir redzamas bedres antenu mastiem. Tāpat var saskatīt vismaz sešus gredzenus,” norāda pētnieki.

Eksperti uzskata, ka tas ir tā dēvētais gredzenveida antenu bloks – antenu sistēma, ko izmanto militārai radiotehniskajai izlūkošanai un sakaru nodrošināšanai.

Kompleksa diametrs var sasniegt 1600 metrus, būtiski pārsniedzot standarta šāda tipa objektu izmērus.

Pēc objekta darbības uzsākšanas Krievija varēs pārtvert NATO radiosakarus Austrumeiropā un Baltijas valstīs, kā arī nodrošināt stabilākus sakarus ar zemūdenēm Baltijas jūrā un Atlantijas okeāna ziemeļu daļā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Okupantu propagandas uzlīmītes tiek masveidā izplatītas Eiropā. Kas uz tām rakstīts?
“Ir divi formāti, kuros ir reāli panākt progresu,” pārliecināts Zelenskis, bet Putins no viņa izvairoties
Sārts atmasko Kremli: Putina sarunas par mieru ir bīstams blefs
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.