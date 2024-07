“Rail Baltica” projekts draud izvērsties par gadsimta skandālu! Pabrika viedoklis par vainīgo meklēšanu Ieteikt







“Rail Baltica” projekts ir ne tikai militārs, bet pat militāri politisks projekts – pirmkārt, ar ko Krievija ir barojusi savu stratēģisko komunikāciju pret mums kā valsti un sabiedrību? Ar to, ka esam maza, neizdevusies valsts, kas neko nespēj un neko nevar, ko dažreiz ar savu kritiku arī atbalstām, ar šādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” dalījās Artis Pabriks, domnīcas „Ziemeļeiropas politikas centrs” direktors un bijušais aizsardzības un ārlietu ministrs.

Viņam patīk konstruktīva kritika, tāpēc viņš paredz, ka “Rail Baltica” projekts draud izvērsties par gadsimta skandālu samērā objektīvi, jo pagājuši ir daudz rīcības gadu un nu atklājas arvien vairāk jaunu un jaunu lietu par cilvēkiem, kas tur ir iesaistīti.

Rezultāts, kas ir svarīgs no sabiedrības viedokļa, ir šāds, saka Pabriks: “Es vēlos, lai šis “Rail Baltica” ir uzbūvēts transporta mezgls no punkta uz punktu, kur viens no šiem punktiem ir Rīga. Šis uzdevums ir jāizpilda, savādāk tam nav nozīmes.”

Šis ir prestiža jautājums, valsts un valdības prestiža jautājums; tas nākotnes jautājums – mums šī dzelzceļa līnija ir vajadzīga. Treškārt – militārās un tūrisma sadaļas. Mēs nedrīkstam izgāzt šo projektu! Varam meklēt vainīgos vai nē, bet jābūt ir rezultātam!” tik konkrēts ir Pabriks.



























