Rajevskis: Es ceru, ka nodokļu izmaiņām balsu parlamentā nav, un valdībai ir jāpieraujās ar savām prasībām Ieteikt







Lai runātu par gaidāmāmajām nodokļu izmaiņām Latvijā, kanāla TV24 raidījumā “Dienas personība” viesojās politologs Filips Rajevskis, lai komentētu Latvijas nodokļu politiku un gaidāmās izmaiņas tajā.

Reklāma Reklāma

“Ir viena lieta, kas jāsaprot. Mēs runājam par to, ka atpaliek, bet kopumā nodokļu ieņēmumi ir lielāki nekā iepriekšējā gadā. Tas pieaugums ir. Varbūt plāns bija pārāk optimistisks, bet arī – gads vēl nav beidzies, un ir liels jautājums, kāds tad tas gads beigās būs…” stāsta Rajevskis.

Viņš norāda, ka Latvijā bieži vien plānotais nodokļu apjoms nesakrīt ar realitāti. Kā piemēru Rajevskis min to, ka kādreiz gada beigās budžeta deficīti sarūk, jo tos nepaspēj iztērēt.

“Mēs dzīvojam no kaut kādiem plāniem, bet ļoti maz vērtējam rezultātu. Mēs nepaskatāmies uz aizmuguri – kā tad bija iepriekšējā gadā? kāpēc kaut kas tāds ir noticis, kāda kļūda? un kā mēs varam izdarīt tā, lai neceļot nodokļus, šādas kļūdas plānošanā nenotiktu?” būtisku kļūdu iezīmē politologs.

Sarunas turpinājumā raidījuma vadītāja Velta Puriņa uzdeva jautājumu, vai, ja plānos paredzētais nav izpildīts, tad tas nozīmē, ka cilvēks ir slikti strādājis.

Kā atbildi Rajevskis pauda savu pārliecību, ka sliktāk strādājis ir tikai tas, kurš mēģina uzgrūzt izdevumus nodokļu maksātājam.

“Ja tiek nodokļu maksātāji apkrauti ar nodokļiem tikai tādēļ vien, ka kāds nemāk plānot un nespēj pareizi saimniekot ar līdzekļiem, tad tas ir ļoti slikts darbs,” tā politologs.

Vaicāts, vai Latvijā, runājot par naudu budžetā, ir sākusies zināma panika, Rajevskis norādīja uz vairākām lietām.

“Pirmā lieta, kas atklāti jāpasaka, ir attiecībā no 2023. uz 2024. gadu ir nopietns nodokļu pieaugums. To nevajag aizmirst, ka tie ienākumi aug valstī. 2025. gadā pret 2024. gadu atkal būs pieaugums,” stāsta Rajevskis, piebilstot, ka “tas, ka politķi ir sagribējuši vēl vairāk iekasēt un vēl vairāk pārdalīt, tas ir tāds liels jautājums – vai sabiedrībai to vajag?”.

Pēc politologa domām, šī brīža situācijā sabiedrības uzticības līmenis valdībai un parlamentam nav tik liels, lai tie varētu teikt “Uzticieties mums! Jums noteikti vajag maksāt nodokļus! Jums tā būs labāk!”. Līdz ar to, Rajevskis uzskata, ka valdībai jāmeklē citi risinājumi.

Reklāma Reklāma

Kā piemēru citam risinājumam politologs minēja 2010. gadu, kas parādīja, ka var arī nogriezt budžetu, un nekas slikts no tā nenotiek.

“Vēl var piebremzēt to ārprātīgo algu pieaugumu, kas ir valsts sektorā. Ja nemaldos, tad statistiski parādījās, ka šogad jau pa 15 % pieaugušas algas pie tā, ka pasaules un Eiropas ekonomika stagnē,” atzina politologs.

“Tas ir abnormāli. Tas vispār neatbilst nekam, it īpaši, ja mēs skatāmies kontekstā, kas notiek reālajā ekonomikā. Un šādā situācijā es domāju un ceru, ka nodokļu izmaiņām balsu parlamentā nav, un valdībai ir jāpieraujās ar savām prasībām un jāspēj plānot un dzīvot saimnieciski adekvāti esošajā ekonomiskajā situācijā,” stingrs savos izteikumos bija Rajevskis.