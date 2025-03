Rajevskis: Krievi kaut kādā mirklī Trampu “uzmetīs” – padarīs viņu par muļķi Ieteikt







Kādas ir jūsu domas par to, kā situācija Ukrainā galu galā beigsies? Šo jautājumu žunālists Kārlis Streips TV24 raidījumā “Streips par drošību pasaulē” lūdza komentēt politologam, uzņēmuma “Mediju tilts” līdzīpašniekam Filipam Rajevskim.

Reklāma Reklāma

“Tomēr kaut kad visi kari beidzas ar mieru. Jautājums ir tikai – kādu mieru? Bet es domāju, ka kaut kādā mirklī tam būtu jābeidzas ar to, ka krievi “uzmetīs” Trampu. Kaut kādā mirklī viņi padarīs viņu par muļķi. Tā visa viņa [Trampa] darbošanās liek par to domāt, un tas var ļoti mainīt arī viņa attieksmi pret Krieviju un pret to, kādam ir jābūt mieram,” pauda viedokli politologs Rajevskis, vērtējot ASV un Krievijas sarunas par iespējamo mieru Ukrainā.

Politologs intervijā TV24 raidījumā norādīja, ka Tramps “strādā bez robežām”.

“Ja mēs paskatāmies Baidena administrāciju un to viņu ārpolitikas kursu, tad viņi vienmēr domāja par to, ka Krieviju vajag saglabāt – nedod dies’ Krievija sadalīsies, sašķelsies… Tas tāpat bija PSRS laikos – nedod dies’ parādīsies neatkarīgas valstis, PSRS sabruks! Tad Tramps nav tas, kurš baidās no šādiem, teiksim tā, sīkumiem. Un tas mums var būt labi, ka viņš vienā mirklī var aiziet arī tajā pretējā virzienā – no mīlestības līdz naidam, un pieņem lēmumu, ka vajag to Krieviju sadalīt gabalos,” komentēja Rajevskis TV24 raidījumā “Streips par drošību pasaulē”, diskutējot par aktuāliem starptautiskās politikas jautājumiem.

Pilnu TV24 raidījumu “Streips par drošību pasaulē” variet skatīties video šeit: