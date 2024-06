Krievijas pilsētā Magadanā noticis bērnu ratiņu konkurss, vēsta medijs “Nexta” savā sociālā tīkla “X” kontā.

Internetā publicētas bildes ar kādu ģimeni, kas konkursā bijusi viena no favorītēm – viņu veidotie bērna ratiņi bija kā tanks. Arī paši ģimenes locekļi bija tērpušies atbilstoši kara tematikai.

Turklāt, mazākajam no bērniem galva bija apsieta ar asiņainu pārsēju, tādējādi atdarinot ievainojumu.

🤡 A baby stroller contest was held in Russian city of Magadan

One of the favorites of the contest was a family of Z-patriots who decided to make a tank out of a baby stroller, and to cover their little child's head with a bloody bandage, thus imitating a wounded occupier.… pic.twitter.com/jw2CskvsW6

