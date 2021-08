Foto: PA Pictures/Scanpix/LETA

Jaunus traktorus šogad pērkam divreiz vairāk! Kas to veicinājis? Ieteikt







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pagājušajā gadā lauksaimniecības traktori tika reģistrēti par 8% mazāk nekā 2019. gadā, bet šī gada pirmajā pusgadā jaunu traktoru tirgus ir palielinājies par 42%, ziņo “Luminor” banka. Pašas “Luminor” finansēto darījumu skaits jaunu traktoru iegādei pieaudzis par aptuveni par 80%.

Saskaņā ar “Luminor” datiem pērn lielāko daļu jeb vairāk nekā pusi no visiem jaunajiem līzinga līgumiem veidoja automašīnu pirkumi. Savukārt lauksaimniecības tehnika – traktori un kombaini –, bija tikai piektdaļa no visiem jaunajiem darījumiem, to skaitam salīdzinājumā ar pagājušo gadu pieaugot par 19 %, bet finansētajam apmēram – par 24%. Savukārt šī gada pirmo sešu mēnešu reģistrācijas dati rāda, ka kopējais jaunas traktortehnikas tirgus ir audzis par 42%, salīdzinot ar tādu pašu periodu 2020. gadā.

“Mūsu novērojumi liecina, ka lauksaimniecība ir viena no tām nozarēm, kurai pandēmijas laikā izdevies turpināt attīstību, kas galvenokārt skaidrojams ar labo ražu un izdevīgām cenām starptautiskajos tirgos. “Luminor Līzings” dati liecina, ka pieaug pieprasījums tieši pēc vidējās un lielās lauksaimniecības tehnikas,” saka uzņēmuma valdes loceklis Lauris Vēveris.

Lauksaimniecības tehnikas tirgū cenu diapazons ir ļoti plašs, piemēram, jauns traktors var maksāt gan zem 50 tūkstošiem eiro, gan pārsniegt 400 tūkstošu eiro atzīmi. “Luminor Līzings” ziņo, ka vidējā darījuma summa pieaugusi par 10%, 2019. gadā vidējais finansējuma apmērs bija 106 tūkstoši eiro, bet 2020. gadā – aptuveni 116 tūkstoši eiro. Uzņēmuma klientu populārākās izvēlētās lauksaimniecības tehnikas markas bijušas “John Deere”, “Valtra”, “Case IH”, kā arī “Massey Ferguson” un “Fendt”. Šīs tehnikas markas bija starp pieprasītākajām arī 2019. gadā.