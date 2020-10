Publicitātes foto

Ekspluatācijā nodota Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmuma SIA “Caljan” jaunās ražošanas un biroja ēka Liepājā.

Jauno rūpnīcu projektēja arhitektu birojs “A-Projekts” arhitektes Agitas Lieģes vadībā, bet būvniecība tika uzticēta SIA “Bukoteks”. “Caljan” investīcijas būvniecībā un modernajās tehnoloģiskajās iekārtās sasniegušas ap desmit miljoniem eiro.

Ražotne ir izbūvēta vietā, kur agrāk bija “Liepājas metalurga” mehāniskais cehs. Jaunās ražošanas telpas ļaus uzņēmumam dubultot ražošanas jaudu.

Plānots, ka ražošana jaunajās telpās tiks sākta šā gada oktobrī. Uzņēmums šobrīd nodarbina 250 strādnieku, bet jaunajā rūpnīcā darba vietu skaits pieaugs. Jāatgādina, ka “Caljan” bijušo “Liepājas metalurga” mehānisko cehu iegādājās 2018. gada vasarā.

Uzņēmuma īpašnieki kādu laiku pētīja iespējas Liepājā uzcelt pašiem savu rūpnīcu, taču nolēma iegādāties cehu un to pārbūvēt.

“Caljan” ražo specializētus konveijerus loģistikas nozarei, no kuriem lielākā daļa ir teleskopiskie konveijeri pasta sūtījumiem. Jaunās ražotnes maksimālā jauda būs apmēram 3000 konveijeru gadā. “Caljan” nodrošina pilnu procesu no konveijeru projektēšanas līdz gatavam produktam, un 99,54% no visas saražotā tiek eksportēts. Galvenie eksporta virzieni ir Eiropas Savienība un ASV. 2019. gadā “Caljan” strādāja ar 22,881 miljona eiro apgrozījumu un guva 1,389 miljonu eiro peļņu.