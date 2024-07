RD deputāts Turlais: “Jebkuras kustības, kas vājina NATO kā vienotu organizāciju, ir bīstamas” Ieteikt







“ASV noteikti ir tā valsts, kas ietekmē situāciju pasaulē lielā mērā kā ekonomisko, tā arī noteikti drošības sfērā. Vienalga, kurš būs ASV prezidents, ASV ietekme drošības sfērā būs gan tajā puslodē, kur atrodas Amerika, gan Eiropas kontinentā, un mēs, protams, ceram un gribam, lai tā turpinātos kā starp NATO dalībvalstu sabiedrotajiem, kas ir spēcīga un vienota organizācija,” sacīja Rīgas domes deputāts (GKR) un bijušais Rīgas mērs Dainis Turlais TV24 raidījumā “Preses klubs”, apspriežot aktualitātes ārpolitikā, tostarp gaidāmās ASV prezidenta vēlēšanas šogad novembrī.

Reklāma Reklāma

“Jebkuras kustības, kas tā vai citādi vājina NATO kā vienotu organizāciju, ir bīstamas. Un bīstami, pirmkārt, jau tādām valstīm kā mēs, kuras ir visvairāk atkarīgas no šīs kolektīvās drošības. Manuprāt, Eiropas Savienībai (ES) kā organizācijai arī par to ir rūpe un par to ir jādomā, jo ekonomiski stiprināt NATO nozīmē arī stiprināt ES ekonomiku. Tajā skaitā militārā rūpniecība – tā jau ir ekonomikas nozare, tā nav NATO funkcija. Tā ir katras valsts un ES kopējā funkcija – tas stiprina NATO. Un šobrīd skatoties uz kara fona, tas ir viens no izšķirošajiem jautājumiem,” uzsvēra Rīgas domes deputāts Turlais TV24 raidījumā.

Turlais norādīja, ka šobrīd esot redzams tas, ka ES netiek galā ar to, lai piegādātu karam – Ukrainas vajadzībām militāro atbalstu un bruņojuma tehniku, lai tā aizstāvētos pret Krievijas agresiju un spētu aizsargāt savu zemi. “Tas nav triviāls jautājums tikai par ASV prezidentu vai tikai par ASV palīdzību, jo tas karš jau notiek Eiropā,” uzsvēra Turlais. Lai arī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena gan agrāk, gan tagad pēc atkārtotas pārvēlēšanas amatā bija teikusi, ka “mēs esam stipri” un Ukrainai atbalsts tiks sniegts, tomēr politiķim ir radies jautājums. “Bet, ja es redzu, ka mēs plānojam līdz 2030.gadam kaut ko izdarīt, tad man ir jautājums – cik ukraiņus mēs ļausim vēl nogalināt?” jautāja Turlais.

Līdz ar to Rīgas domes deputāts Turlais uzskata, ka ASV prezidenta loma, neraugoties uz to, kas ieņems šo amatu, ir tāda, lai dotu ne tikai pārliecību par mūsu spēku, bet arī “vairotu šo faktisko spēku”. “Lai būtu tas miera garants. Ja kāda valsts var uzsākt agresiju pret citu [valsti], tad kur tad ir tie miera garanti?” retoriski jautāja Turlais TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par ASV ietekmi uz ārpolitiku un ekonomiku Eiropā, tostarp karu Ukrainā.